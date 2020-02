Os novos ícones do Windows 10 já chegaram e estão fantásticos

A Microsoft tem feito um esforço elevado para renovar o Windows 10 em várias frentes. Se inicialmente se focou nas funcionalidades, explora agora outras áreas que vão mudar completamente o seu sistema operativo.

Uma novidade chegou agora à versão de testes deste sistema e está pronta a ser usada. Os novos ícones do Windows 10 já podem ser visto e mostram o futuro da imagem deste sistema.

O Windows 10 tem uma nova cara

Sendo apenas uma mudança gráfica, esta novidade não traz novas funcionalidades ao Windows 10. Ainda assim, mostra como a Microsoft está empenhada em renova a imagem do seu sistema operativo e torná-lo, principalmente, mais apelativo.

Estes novos ícones chegaram com a build 19569.1000, disponível no Fast Ring do Projeto Insiders. São ícones de apps do sistema e de outras que estão na loja de apps da Microsoft, devendo por isso chegar em breve a todos os utilizadores.

Uma mudança que a Microsoft iniciou

Falamos então de apps nativas do Windows 10, como o Mail, Alarmes e Relógio, Calculadora e Calendário. Estas vão ter uma nova cara e estar presente no Menu Inicial, na barra de tarefas ou noutros locais onde os ícones vão estar presentes.

A sua imagem deverá ser já conhecida, uma vez que faz parte do Fluent Design que a Microsoft iniciou há algum tempo. Também outras apps, como o Office, já começaram esta mudança gráfica e apresentaram os seus novos ícones aos utilizadores.

Estes ícones estão a surgir noutros lados

Outras provas desta mudança surgiram recentemente com o Edge e o seu novo ícone. Este novo browser marcou uma alteração profunda na Microsoft, tendo sido assim renova também neste elemento sempre presente aos olhos do utilizador.

Estas novidades vão chegar em breve, com a próxima grande atualização do Windows 10. Também o Windows 10X, que deverá chegar com os novos dispositivos da marca, vão ter toda esta linha gráfica e que marca um novo momento no sistema da Microsoft.