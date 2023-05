O Windows 11 tem estado a receber novidades importantes, que vão elevar ainda mais este sistema operativo da Microsoft. Este é um processo simples, mas que pode ser simplificado. Quem quiser receber as novidades antes de todos só precisa de ativar uma opção. Descubra qual é.

Por norma, a Microsoft lança as suas novidades de forma gradual e programada. Com este processo quer garantir que não existem problemas e caso estes surjam, são rapidamente controlados e evitam de ser propagados a mais utilizadores neste processo.

Ainda assim, quem quiser ter acesso antecipado a algumas das novidades tem uma forma simples de o fazer. No caso do Windows 11 basta alterar uma opção que esta acessível a todos e assim abre a porta a que estas novas versões ou correções do sistema da Microsoft sejam instaladas.

O primeiro passo para que possam ativar esta opção passa por abrir a app Definições, que encontram dentro do Menu Iniciar do Windows 11. Aqui dentro, e na lateral esquerda desta app, os utilizadores devem selecionar a última opção presente, chamada "Windows Update".

Esta é uma área que a maioria deverá conhecer bem, se estão habituados a gerir o Windows 11. A novidade agora é que podem também ter acesso às novas atualizações do sistema da Microsoft de forma antecipada. Basta para isso mudar a opção "Obtenha as atualizações mais recentes assim que estejam disponíveis".

Ao realizar esse passo, a opção fica ativa e o Windows 11 vai procurar por novidades. Não é certo que existam de imediato novas atualizações, mas no futuro estas vão certamente surgir e ser instaladas antes de os restantes utilizadores terem acesso.

É desta forma que a Microsoft dá acesso a todas as suas novidades do Windows 11, de forma antecipada e controlada. Assim, tudo o que estiver a ser preparado para ser lançado de forma alargada será instalado, dando a possibilidade de ser experimentado e avaliado.