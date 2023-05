O controlo que a Google tem na Play Store permite que decida quais as apps podem ser usadas no Android, seja em que situação for. A marca procura manter a sua loja sem apps que tragam problemas, mas agora parece estar a atingir um novo nível. Uma app foi removida da Play Store apenas porque... permite ais utilizadores acederem à Internet.

Há situações em que a Google tem de reagir e remover as apps da Play Store. Falamos de problemas de segurança ou de situações em que estas podem dar aos utilizadores acesso a serviços ilegais ou que possam comprometer o próprio Android. É algo legítimo e que acontece muitas vezes de forna quase silenciosa.

O mais recente caso coloca a app Downloader, dedicada ao Android TV e ao Google TV, fora da loja destes sistemas. A decisão surge depois de uma queixa de alguns canais de televisão de Israel. Do que é descrito, esta app permite que os utilizadores possam aceder à Internet, em especial a um determinado site dedicado à pirataria.

If loading a website with infringing content in a standard web browser is enough to violate DMCA, then every browser in the Google Play Store including @googlechrome should also be removed. It's a ridiculous claim and an abuse of the DMCA.