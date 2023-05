O mercado dos smartwatches tem um ritmo próprio e não está colado ao dos smartphones. Estes gadgets têm gerado um interesse grande e as marcas acompanhado os pedidos dos utilizadores. Agora, no primeiro trimestre de 2023, a Samsung teve uma quebra e perdeu o lugar que ocupava há muito. A grande pergunta é que marca é esta que agora está nesta posição.

Mercado dos smartwatches está a abrandar

Ao longo dos últimos anos o mercado dos smartwatches tem sid simples de seguir. A Apple domina de forma destacada, seguida pela Samsung, Huawei e outras marcas que vão alternando entre si. Esse cenário muda agora, cm uma quebra da marca coreana, que perdeu a segunda posição para a Fire-Boltt.

Os analistas da Counterpoint Research revelaram os dados para o primeiro trimestre de 2023 o primeiro destaque vai para o abrandamento do mercado. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, a diminuição de vendas dos relógios inteligentes ficou-se pelos 1,5%.

Samsung perdeu o seu lugar para a Fire-Boltt

No que toca às marcas, o grande destaque vai para a mudança de posição da Samsung. A marca perdeu 15% em comparação com o ano anterior e 21% em comparação com o trimestre anterior. Assim, cedeu o seu lugar a um player que poucos conhecem, a Fire-Boltt.

Esta é uma marca indiana de smartwatches e que viu as vendas aumentarem cerca de três vezes em relação ao ano anterior e um crescimento de 57% face ao trimestre anterior. Isso reflete o rápido crescimento do mercado indiano, assim como o de outras marcas locais, como Noise e boAt .

Apple e Huawei também abrandam as vendas

O valor de mercado da Apple caiu 20% em relação ao ano anterior neste primeiro trimestre de 2023. Foi a primeira vez em três anos que as vendas no primeiro trimestre caíram abaixo de 10 milhões de unidades. Como resultado, a participação da Apple, que era de 32% no primeiro trimestre de 2022, caiu para 26%.

Por fim temos a Huawei, que teve uma queda de 14% em relação ao ano anterior no mercado chinês, um mercado importante para a empresa. No entanto, a Huawei registou um aumento na Índia, LATAM e MEA, tendo limitado a sua quebra geral nas vendas globais de smartwatches a 9%.