O Google Maps é já muito mais que um serviço de mapas. Recolhe já opções e funcionalidades que o elevam a um novo nível elevado. Continua a ser desenvolvido e a receber novidades, cada vez mais interessantes.

Claro que necessita dos utilizadores para receber alguma informação, especialmente ligada a locais. Se muitos gostam de avaliar e de opinar sobre estes lugares, outros detestam e não querem esta opção. Veja como a podem desligar de forma permanente e definitiva.

Acabar com esta chatice do Google Maps

Não sendo um jogo, a Google recolhe informações dos locais com base no que os utilizadores escrevem e avaliam. Estas opiniões ajudam os restantes utilizadores a saber com o que esperar. Como nem todos querem esta função, a Google permite desligar do Google Maps.

Comecem por abrir o Google Maps e depois acedam ao seu menu. Este está agora no lado oposto, sendo acessível pela imagem associada à conta do utilizador. Assim, basta que carreguem e deixem o menu surgir rapidamente.

Deixam de receber alertas para avaliação de locais

Da lista de opções presentes, o utilizador vai encontrar várias associadas à sua conta e até à utilização do modo de Navegação Anónima. Desta vez, a opção que querem usar é a Definições.

Um novo menu será apresentado, agora focado nas opções que o Google Maps dá ao utilizador e a este serviço. Para continuar, devem escolher a opção Notificações, que está próxima do final da lista presente.

Percorrer vários menus que a Google colocou nesta app

Novamente vai ser apresentada uma lista de opções. Esta tem um grafismo diferente, mas representa o mesmo. Devem, neste caso, escolher a opção Os seus comentários e avançar com este processo de alteração.

É agora que vão, finalmente, realizar a alteração da configuração que iniciaram antes. Aqui dentro encontram a opção Sugestões para escrever comentários, que deverá estar ativa e em funcionamento.

Só precisam então de desligar a opção, movendo o interruptor para a esquerda. A sua cor será mudada de imediato e a opção fica inativa. Dai em diante, não surgem mais pedidos de comentários nas notificações do Android.

É desta forma simples que removem de vez toda a interação do Google Maps. Deixam de receber notificações para avaliarem os locais que o Android recolheu e sabe onde estiveram. Mais silêncio, menos confusão e uma área de notificações mais limpa.