Uma das maiores diferenças entre o iOS e os restantes sistemas operativos é a possibilidade de escolher as apps que usamos. Claro que as podemos instalar e usar, mas nunca como as nativas e que sistema operativo da Apple usa.

Este cenário poderá ser alterado em breve, segundo informações agora reveladas. Com o iOS 14, a Apple poderá abrir a possibilidade de serem usadas outras apps de terceiros como as principais e que abrem com o iOS.

Uma novidade importante para o iOS

A Apple habituou os seus utilizadores a usarem as suas apps para as principais funcionalidades. Desta forma consegue controlar a experiência de utilização e as funcionalidades que estão disponíveis para serem usadas no iPhone.

Muitos queixam-se desta atitude, mas a verdade é que se mantêm fieis e aprendem a viver com estas limitações impostas. As outras apps podem estar presente, mas têm de ser abertas manualmente para serem usadas como o utilizador pretende.

Uma abertura sem precedentes da Apple

Claro que a Apple tem mudado muito da sua postura e uma nova informação dá agora conta de uma abertura ainda maior. Com o iOS 14, a empresa poderá mudar o seu sistema e permitir que os utilizadores escolham algumas apps a serem usadas. Assim, o email, o browser e a app de música vão poder ser escolhidas.

Não se sabe ao certo como será feita esta escolha ou como funcionará, mas mostra que a Apple está a continuar a mudança e adaptação do seu sistema e do iPhone. Na verdade, este processo começou há alguns anos, com a mudança do teclado.

Estas apps substituem as nativas no iPhone

A mesma informação que fala do iOS 14 e das mudanças, dá também conta de que esta irá mais longe. Fala-se que também o HomePod poderá permitir a escolha do Spotify, deixando o Apple Music de fora deste hardware, se o utilizador assim o preferir.

Não se sabe a razão para a mudança, mas há quem aponte pressões por parte dos reguladores europeus. Assim, a Apple dá um passo histórico ao abrir o iOS e o HomePod, ao mesmo tempo que apazigua os decisores. Consegue também dar mais liberdade ao seu sistema, aproximando-o mais da liberdade do Android.