Já pode denunciar pequenos incidentes ocorridos na Uber

De forma a melhorar a segurança e comodidade dos seus utilizadores, a Uber disponibilizou uma nova funcionalidade de segurança na sua aplicação.

Esta novidade, intitulada de “On-Trip Reporting”, irá permitir aos utilizadores denunciar discretamente pequenos incidentes ocorridos com o motorista durante a viagem.

A Uber tem procurado formas de melhorar a experiência de utilização dos seus utilizadores, assim como a sua segurança durante as viagens.

Uma função para reportar pequenos problemas na viagem de Uber

Para responder a essas exigências, a marca americana desenvolveu a “On-Trip Reporting” uma nova função que permite denunciar pequenos problemas de segurança não urgentes que ocorram. Dentro desta categoria podemos considerar, por exemplo, situações como comentários impróprios feitos pelo condutor deste serviço, excesso de manobras bruscas e outros tipos de posturas inapropriadas para o momento.

Segundo a Uber, o feedback dos clientes foi fundamental para a criação desta nova ferramenta, uma vez que perceberam que muitos utilizadores deixavam de relatar situações desconfortáveis por causa de distrações após a saída do carro.

Com esta novidade, a Uber procura fazer com que os utilizadores mudem a sua postura, passando a relatar os problemas na hora em que eles acontecem, ou seja, enquanto estiverem no veículo e durante o percurso, permitindo melhorar o seu serviço e corrigir problemas com condutores. No entanto, tendo sempre cuidado para não denunciar situações insignificantes, que normalmente já são levadas em conta ao avaliar a viagem.

Como Funciona a “On-Trip Reporting”

A função On-Trip Reporting da Uber está disponível na opção Report Safety Issue, nas ferramentas de segurança da aplicação, acessíveis por meio do ícone do escudo azul, localizado no canto inferior direito do ecrã.

Depois de abrir o menu, basta escrever a mensagem, informando o que está acontecendo. Em seguida, a equipa de segurança da Uber fará o acompanhamento pós-viagem, entrando em contacto com o utilizador. No caso de situações urgentes, é recomendável usar outra opção encontrada no próprio menu.

Este novo recurso da Uber chega primeiro aos utilizadores da plataforma nos Estados Unidos e no Canadá, não existindo previsão até ao momento da data de lançamento para outros países.