Os dados dos utilizadores e dos clientes são um ativo único para as empresas. Por essa razão estes devem ser protegidos e mantidos longe de todos os que atacam e os tentam roubar. Ainda assim, não são raros os casos de fuga desta informação.

A mais recente empresa a ser afetada foi a Microsoft, que reconheceu agora que uma fuga de dados revelou informações 250 milhões de contas de utilizadores. É um caso grave e que, entretanto, terá dado acesso a informação sensível.

Segundo a informação que a Microsoft agora revelou, estes conteúdos estiveram disponíveis durante cerca de 1 mês, no final de 2019, na Cloud da empresa, para qualquer um consultar e obter sem qualquer controlo. Estes dados eram referentes aos anos de 2005 a 2019.

Quanto à informação disponível, esta continha informações pessoais, mas que podem ser obtidos facilmente obtidos de outras fontes. Estavam associadas a bases de dados de “análise de casos de suporte” e foram, em grande parte processados para remover dados pessoais.

Kudos to MS Security Response team - I applaud the MS support team for responsiveness and quick turnaround on this despite New Year’s Eve. https://t.co/PPLRx9X0h4