Microsoft vai acabar com o Windows 11 SE, o concorrente do ChromeOS

A Microsoft está a fazer uma verdadeira limpeza nos seus sistemas operativo. Quer acabar com as versões que são desnecessárias ou ultrapassadas. Esta lista acaba de crescer e há mais uma vítima neste processo. Lançado há cinco anos na esperança de conter a febre do ChromeOS, o Windows 11 SE vai desaparecer no próximo ano.

Microsoft vai acabar com o Windows 11 SE

O Windows 11 SE será em breve ideia do passado. Esta versão do Windows 11, destinada ao ensino, deixará de ser suportada pela Microsoft a partir de outubro de 2026. A próxima atualização do Windows 11, 24H2, não será disponibilizada para este sistema operativo, e o fabricante deixará de fornecer suporte técnico ou patches de segurança a partir do próximo ano.

Os PCs com Windows 11 SE continuarão a funcionar após o prazo. A Microsoft recomenda a atualização para um dispositivo com uma edição diferente do Windows 11 para continuar a beneficiar do suporte de software e dos patches. Apesar de não ter sido avançado, e para evitar perder estas máquinas, o Linux poderá ser uma solução no futuro.

Para a Microsoft, o Windows 11 SE é mais uma idea que parecia correta no papel e acabou por ser um fracasso. Esta versão foi lançada em novembro de 2021 na esperança de competir com o ChromeOS e a ascensão dos Chromebooks nas escolas. Estes PCs baratos com o OS da Google estavam a ultrapassar a Apple e o Windows no setor da educação.

O concorrente do ChromeOS vai desaparecer

O objetivo da Microsoft era oferecer um sistema operativo simples, sem distrações e seguro. Ao contrário do Windows 10S, que também estava orientado para a educação, mas se limitava à Microsoft Store para a instalação de aplicações, o Windows 11 SE pode acomodar software de terceiros, mas apenas o aprovado pelos administradores.

Embora o Windows 11 SE permaneça muito semelhante ao seu irmão mais velho, a Microsoft fez alguns ajustes. Por omissão, as aplicações abrem em ecrã inteiro e só pode colocar duas janelas lado a lado. Os widgets foram removidos para evitar distrações.

Alguns fabricantes aderiram a esta tendência, entre os quais as tradicionais Asus, Acer e Dell. A Microsoft abriu caminho com o Surface Laptop SE, cuja principal vantagem era o preço acessível e que estava ao nível do que a concorrência em outros sistemas ofereciam.