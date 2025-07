Não é só o Windows 10! Outras versões do Windows 11 também acabam a 14 de outubro

A Microsoft atravessa um momento de mudança. O fim anunciado do Windows 10 vem abrir as portas para o Windows 11, ainda que não esteja a acontecer de forma pacifica. Para tornar este cenário ainda mais caótico, a Microsoft veio agora recordar os utilizadores. Há mais versões para lá do Windows 10 que perdem o suporte a 14 de outubro.

Ainda que esteja envolvida no processo de migração do Windows 10 para o Windows 11, a Microsoft tem agora um novo alerta. Lembra que, além do Windows 10, várias edições do Windows 11, como a Enterprise, também perderão o suporte a 14 de outubro de 2025, e deve estar atento a isso.

O suporte para o Windows 10 terminará a 14 de outubro, mas, cumprindo certos requisitos simples, ganhará mais um ano de atualizações de segurança gratuitas. A Microsoft referiu ainda que mais versões do Windows perderão o suporte a 14 de outubro, uma vez que outras versões também chegarão ao fim do suporte na mesma data.

De acordo com a empresa, as versões Enterprise, Education e IoT do Windows 11 versão 22H2 também serão descartadas nesse dia. Isto afeta os dispositivos em ambientes empresariais, educacionais e IoT que ainda não migraram para uma versão mais recente.

Recorde-se que as edições Home e Pro do Windows 11 22H2 já terminaram o suporte a 8 de outubro de 2024, pelo que estas edições profissionais tiveram apenas um ano extra de suporte. Com isto em mente, a versão 22H2 para Enterprise, Education e também Internet of Things terá pouco mais de três anos de atualizações desde o seu lançamento a 20 de setembro de 2022.

O Windows 11, versão 22H2 para IoT, Enterprise e Education, foi lançado em 20 de setembro de 2022, o que significa que receberam pouco mais de três anos de suporte até o momento em que desaparecem. Isto em comparação com os dois anos normais para o Home e Pro.

Assim sendo, a Microsoft recomenda que os utilizadores destas edições atualizem para o Windows 11 versão 23H2, ou melhor ainda, 24H2 , uma vez que esta última será suportada até 12 de outubro de 2027. Quem não tiver a certeza de que versão do Windows que usa, deve aceder a Definições, Sistema, Acerca de, clicar em Especificações do Windows e ler o campo Versão.