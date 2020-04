O primeiro drone DJI Mavic Air foi lançado há dois anos. Em 2018, na nossa análise ao drone, destacávamos a estabilidade de voo, a facilidade de controlo e a mobilidade como aspetos positivos.

Agora é o momento da DJI apresentar a segunda versão do drone. O evento está marcado para o final do mês e, entretanto, já existem imagens reais e algumas especificações do DJI Mavic Air 2.

DJI Mavic Air 2 está a chegar

Foi no passado dia 15 de abril que a DJI começou a divulgar a data de um evento para o final do mês, mais concretamente, para dia 28 de abril, às 2h30 (horário de Lisboa). Na divulgação do evento, nada se falou sobre o equipamento a apresentar, no entanto, rumores já indicavam que estaria para chegar o drone Mavic Air 2.

Agora, a ANATEL, entidade reguladora de telecomunicações do Brasil, acaba por revelar mais do que seria esperado. Imagens reais e algumas especificações do DJI Mavic Air 2 foram divulgadas pela entidade.

DJI Mavic Air 2 em imagens

Pelas imagens divulgadas, apesar de não ter ainda o acabamento final, torna-se percetível qual será o aspeto do futuro Mavic Air 2.

Pode ver-se, por exemplo, que a bateria terá uma capacidade de 3500 mAh podendo atingir 34 minutos de voo, a uma velocidade máxima de 68,4km. A primeira versão do drone Mavic Air, em comparação, tem uma bateria de 2375 mAh voando apenas durante 21 minutos.

Mas além destas imagens, foram reveladas também algumas partes do manual que revelam alguns pormenores em termos de especificações e até usabilidade.

O drone contará com uma câmara de 48 MP capaz de gravar a 4K e captar fotos na resolução indicada. Terá ainda um sensor de obstáculos, modos de voo inteligentes como ActiveTrack 3.0, Point of Interest (PoS) 3.0, QuickShot e Sistemas avançados de assistência de voo 2.0.

Um dos pormenores que ainda não é conhecido é o seu preço que, entretanto, também deverá ser revelado. É pertinente relembrar que o DJI Mavic Air se encontra disponível no mercado a partir de 849 €.