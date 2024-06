Bomba de 250 kg da Segunda Guerra Mundial encontrada na Gigafactory da Tesla em Berlim

Os conflitos armados deixam rasto, muitos e muitos anos após terminarem. O sítio da Gigafactory da Tesla, em Berlim, por exemplo, acolhe uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 250 kg.

Além de todas as barreiras que a empresa tem visto erguidas, em Berlim, à sua Gigafactory, por residentes e ativistas, a Tesla está, agora, perante outro problema: uma bomba.

Conforme relatado pela RBB, as autoridades confirmaram ter encontrado uma bomba de 250 kg da Segunda Guerra Mundial no local da expansão da Tesla - expansão esta que, por exigir a limpeza de mais de 100 hectares de floresta, já conheceu oposição por parte de ativistas e residentes do município de Grünheide.

A bomba não pode ser transportada e espera-se que seja detonada no local entre as 7h e as 15h de sábado, como confirmaram na quinta-feira o Gabinete da Ordem Pública e o Ministério do Interior de Brandeburgo.

A zona de exclusão exata para a detonação ainda não é conhecida; uma zona de cerca de um quilómetro é normalmente estabelecida para bombas de dimensões semelhantes. De acordo com um funcionário do Gabinete de Ordem Pública, duas estradas estatais serão fechadas no dia da detonação, mas a autoestrada A10 e a linha ferroviária RE1 permanecerão abertas.