Xiaomi Redmi Note 9 terá bateria de 4920 mAh e quatro câmaras traseiras

Sob a submarca Redmi, a Xiaomi lançou recentemente os Redmi Note 9S e Note 9 Pro Max. Estes dois modelos chegaram sem o anúncio de um modelo base, como é habitual, mas pode ser uma questão de dias.

Um modelo Redmi Note 9 já está pronto a ser lançado e estas serão as suas especificações.

Xiaomi Redmi Note 9 – as imagens e especificações

A Xiaomi acabou de colocar no mercado os novos Redmi Note 9S (também denominado de Redmi Note 9 Pro) e Note 9 Pro Max. Contudo, um modelo Redmi Note 9 não havia sido ainda referido, mas também este está a ser preparado pela Xiaomi.

Com um design muito semelhante ao Redmi Note 9S, o Redmi Note 9 terá um módulo traseiro composto por quatro câmaras, sendo a principal de 48 MP. Já a câmara frontal, inserida no ecrã, no canto superior esquerdo, é de 13 MP.

Além disso, o ecrã é de 6,53 polegadas com uma resolução FullHD+ e estará colocado numa estrutura de 162,3 x 77,2 x 8,9 mm com 198g.

Não se conhecem ainda todas as especificações, no entanto, rumores indicam que o smartphone terá um processador MediaTek Helio G80 em vez de um processador da Qualcomm como tem a versão Pro. É certo, que a inclusão de um processador MediaTek não será certamente do agrado de todos os fãs da marca.

Além disso, terá versões de 3, 4 e 6 GB de RAM, com 32, 64 e 128 GB de armazenamento interno.

Evidentemente, este novo smartphone virá equipado com Android 10 e com a interface de utilizador MIUI 11. Estando os modelos Redmi Note 9S e Note 9 Pro Max indicados para receber a MIUI 12, certamente, que este Note 9 também a irá receber.

A MIUI 12 ainda não foi apresentada oficialmente, mas sabe-se que a Xiaomi a está a desenvolver, sendo mesmo conhecidas algumas novidades. Há, nomeadamente, algumas imagens que deixam transparecer mudanças profundas a nível visual.

Por fim, quanto ao Redmi Note 9 não se sabe ainda quando será apresentado de forma oficial, nem o preço a que chegará ao mercado.