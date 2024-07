Mercado global de smartphones cresceu e voltou a ser liderado pela Samsung e Apple

O mercado global de smartphones aumentou 6,5% no segundo trimestre, impulsionado pela Apple e a Samsung.

Conforme revelado por dados preliminares da IDC, as encomendas globais de smartphones cresceram pelo quarto trimestre consecutivo, com as fabricantes de smartphones a procurarem desenvolver a Inteligência Artificial (IA) para atrair consumidores e conquistar uma maior quota de mercado.

O mercado global de smartphones cresceu 6,5% no segundo trimestre, impulsionado pela Samsung Electronics e pela Apple. Contudo, a recuperação total da procura ainda não se concretizou, uma vez que continua a ser um desafio em alguns mercados, segundo a Reuters.

A Samsung ocupou o primeiro lugar com uma quota de 18,9% no segundo trimestre, seguida da Apple com uma quota de 15,8% e da Xiaomi com 14,8%.

Segundo Nabila Popal, diretora de investigação da equipa Worldwide Tracker da IDC, há "muito entusiasmo" no mercado dos smartphones, graças aos preços médios de venda mais elevados e à expectativa em torno dos smartphones com IA, que deverão conquistar 19% do mercado este ano.

Como a Apple e a Samsung continuam a empurrar o topo do mercado e a beneficiar-se da tendência de "premiumization" em curso, muitas fabricantes chinesas líderes estão a aumentar as encomendas na extremidade inferior numa tentativa de conquistar participação.

Disse Popal, acrescentando que a quota dos dispositivos de gama média é desafiada, como resultado desta tendência do mercado.

Efetivamente, ambas as empresas líderes já apresentaram dispositivos ou sistemas operativos enriquecidos com IA, respondendo àquela que parece ser a vontade do mercado.