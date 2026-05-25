Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition: o espírito da maratona no seu pulso

A Huawei apresentou o Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition, desenvolvido em colaboração com a lenda de maratona Eliud Kipchoge. Inspirada no espírito maratonista dos corredores, esta edição incorpora disciplina, a paixão pela superação, uma crença implacável e uma persistência inabalável, prestando homenagem a cada atleta que nunca se conforma.

Quatro cores de atleta

O Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition inspira-se no espírito de vários atletas de maratona, com uma bracelete que combina azul, vermelho, branco e verde.

O azul representa a disciplina, aquelas manhãs e noites em que os corredores superam as suas barreiras pessoais.

representa a disciplina, aquelas manhãs e noites em que os corredores superam as suas barreiras pessoais. O vermelho simboliza a paixão pela superação, o esforço contínuo para ser mais rápido do que ontem.

simboliza a paixão pela superação, o esforço contínuo para ser mais rápido do que ontem. O branco significa a crença na superação de barreiras físicas.

significa a crença na superação de barreiras físicas. O verde representa a persistência, a força inabalável que os impulsiona na pista.

Estas quatro qualidades interligam-se no pulso para criar uma força poderosa que ajuda a ultrapassar os limites e a superar-se continuamente.

Cinco métricas de corrida

O design do mostrador Racing Legend é inspirado no ritmo da corrida. O esquema de cores vermelho e verde combina a estética da velocidade com a paixão da competição num formato compacto.

O mostrador exibe cinco métricas importantes de corrida, nomeadamente:

Tempo de recuperação;

Índice de Capacidade de Corrida (RAI);

Carga de Treino Semanal (WTL);

VO2Max;

Índice de Treino.

Por via destes parâmetros, o Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition oferece a cada atleta informações precisas e cientificamente comprovadas sobre o seu desempenho.

Painel de campo de treino: insights que transformam a performance

A Huawei uniu-se à equipa de corrida dsm-firmenich para apresentar o seu primeiro Painel de Campo de Treino, uma ferramenta concebida para revolucionar o treino de atletas com recurso a dados mais precisos.

Esta funcionalidade permite a importação e exportação contínua de dados de fitness, assegura a preparação dos utilizadores e permite elevar o seu desempenho na corrida.

O Painel de Campo de Treino funciona como um centro operações que oferece uma visão completa das capacidades de um atleta.

Através de cartões, os utilizadores podem monitorizar métricas como tempos previstos, zona de frequência cardíaca, zona de ritmo e índice de capacidade de corrida, o que lhes permite conhecer o nível em que se encontram.

Além disso, o painel apresenta tendências em dez métricas críticas, incluindo índice de treino, equilíbrio médio e VFC do sono, todas visualizadas em gráficos e tabelas simples. Estas informações fornecem a base científica necessária para aperfeiçoar os planos de treino.

Os resultados de exercícios acumulados para diferentes períodos são, também, mostrados, como distância total, carga total, ritmo médio, enquanto métricas detalhadas de desempenho, como tempo de contacto com o solo, oscilação vertical e potência, são exibidas para cada corrida, com orientações para otimizar a técnica do atleta.

O Painel de Campo de Treino estará disponível a partir de dia 28 de maio, para todos os utilizadores através do login nas suas contas na aplicação Huawei Health, oferecendo aos utilizadores o acesso à mesma análise avançada de treino utilizada pela equipa de corrida dsm-firmenich, com a qual a Huawei continuará a colaborar para refinar e melhorar a funcionalidade do painel.