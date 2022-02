Proxima fábrica da Intel pode ser construída em Magdeburgo, na Alemanha

Ao longo dos últimos meses temos noticiado várias informações acerca das investidas da Intel em crescer, quer ao nível de diferentes setores, mas sobretudo no que respeita à expansão da sua produção de equipamentos.

Nesse sentido, as recentes notícias dão conta de que a próxima fábrica da marca de Pat Gelsinger poderá ficar localizada na Alemanha, mais concretamente na região de Magdeburgo.

Depois dos fantásticos resultados financeiros em 2021, a Intel tem continuado a dar cartas e a mostrar que quer crescer e inovar ainda mais. Tal como aqui referimos, neste ano a marca já anunciou o investimento de 20 mil milhões de dólares em duas fábricas no Ohio, revelou que vai investir mil milhões de dólares para a produção de tecnologias inovadoras e comprou também a Tower Semiconductor por 5,4 mil milhões de dólares.

Intel pode escolher a Alemanha para a sua nova fábrica

Segundo as recentes informações reveladas por fontes da indústria, existe a possibilidade de a Intel construir uma nova fábrica na Índia. No entanto, outros dados divulgados indicam que a gigante dos chips terá também a intenção de contruir outras instalações na Alemanha, mais concretamente na cidade de Magdeburgo. Caso se confirme, esta será então a segunda fábrica da Intel em solo europeu, uma vez que já conta com u.3ma na Irlanda.

De acordo com a Reuters, que recebeu a informação através de uma fonte familiarizada com o assunto, a Intel irá tornar a decisão pública já no próximo dia 4 de março.

Em setembro do ano passado, a fabricante disse que pretendia investir 95 mil milhões de dólares na Europa ao longo da próxima década. Esse investimento seria destinado essencialmente para a construção de duas novas fábricas no nosso continente, sendo que, entre as possibilidades de localização, a Alemanha estaria na lista das potenciais regiões a receber as instalações.

O site alemão MDR também noticiou esta possibilidade. Para já ainda não se sabem mais pormenores, nomeadamente quando começariam os trabalhos de construção.