Intel compra a Tower Semiconductor por 5,4 mil milhões de dólares

Hoje a Intel revelou mais uma novidade que mostra o quão empenhada está em recuperar o tempo perdido e em tomar novamente as rédeas da sua liderança. Neste sentido, e depois de alguns rumores, a gigante da Califórnia confirmou que comprou a empresa Tower Semiconductor por 5,4 mil milhões de dólares.

Esta aquisição terá extrema importância na estratégia da Intel, uma vez que a Tower Semiconductor é uma das fundições líder de semicondutores analógicos que oferece várias soluções no desenvolvimento e fabrico de circuitos integrados em diversos mercados, como o doméstico, industrial, infraestruturas, automóvel, clínico, aeroespacial, entre outros.

Intel compra a Tower Semiconductor

A Intel anunciou hoje através do seu site oficial que adquiriu a empresa israelita Tower Semiconductor num negócio que envolve 5,4 mil milhões de dólares, algo como 4,8 mil milhões de euros. Os detalhes indicam que a marca de Pat Gelsinger irá comprar a Tower por 53 dólares por ação.

Com esta compra, a empresa norte-americana reforça significativamente o seu papel no mercado da indústria de semicondutores e a sua liderança nos negócios globais referentes à fundição de ponta, indo assim ao encontro da sua estratégia IDM 2.0. A transação visa então a criação de uma fundição ponta a ponta altamente diversificada de forma a ajudar na resposta à enorme procura por semicondutores. Para além disso, o negócio irá agregar mais valor aos clientes em todo o mercado de fundição, o qual envolve já quase 100 mil milhões de dólares.

Segundo a Intel, o negócio vai acelerar o caminho da empresa para se tornar num grande fornecedor global de serviços e alargar a sua capacidade de fundição, capaz de oferecer no futuro um dos mais amplos catálogos de tecnologia diferenciada do setor. O CEO Pat Gelsinger refere que:

O portfólio de tecnologia especializada da Tower, o alcance geográfico, os relacionamentos profundos com clientes e operações de serviços vão ajudar a escalar os serviços de fundição da Intel e avançar com o nosso objetivo de nos tornarmos num grande fornecedor de capacidade de fundição ao nível global. Este acordo vai permitir que a Intel ofereça uma maior variedade de processos de fabrico de ponta e tecnologias especializadas diferenciadas em nós maduros, o que abrirá novas oportunidades para os clientes já existentes e também futuros numa altura de procura sem precedentes por semicondutores.

A Tower será então uma forte aliada da Intel, uma vez que conta com uma vasta experiência em tecnologias especializadas, como radiofrequência (RF), energia, silício-germânio (SiGe) e sensores industriais, tendo extensas parcerias de IP e automação de design eletrónico (EDA) e a presença de uma fundição estabelecida, o que irá garantir uma ampla cobertura aos clientes globais da Intel e da Tower. Para além disso, a empresa de Israel fornece diversos mercados em crescimento, como o setor mobile, automóvel e energético.

De acordo com os dados fornecidos, espera-se que a aquisição esteja finalizada num prazo de 12 meses. A administração da Intel e da Tower Semiconductor realizaram hoje uma videoconferência com os investidores, comunicação social e analistas do setor para avançar com mais detalhes sobre o negócio.