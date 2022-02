Samsung Galaxy Z Fold4 também deverá vir com S Pen integrada

A Samsung está a ajustar as suas gamas de smartphones, proporcionando aos consumidores opções ainda mais completas dos seus produtos. A linha Note não podemos dizer que tenha desaparecido, porque a sua essência mantém-se no novo Galaxy S22 Ultra. Mas, aparentemente, será também expandida à linha de dobráveis Galaxy Z Fold.

Outra coisa não seria de esperar...

Atualmente, a Samsung tem no segmento de topo duas das mais importantes linhas de smartphones do mercado. Os Galaxy S e Galaxy Z são referência tanto nas linhas tradicionais, quanto nos dobráveis, ditando o próprio trabalho da concorrência.

Nos últimos 2 anos temos visto serem feitos ajustes dentro do seio da própria empresa, que acabou por abandonar a linha Note e dar a produtividade associada à S Pen ao novo Galaxy S22 Ultra.

Quanto aos dobráveis, já o modelo Z Fold3 é compatível com a S Pen, ainda que este seja um acessório extra ao seu funcionamento, tal como havia acontecido com o Galaxy S21 Ultra.

Mas os rumores que já começam a circular em torno do Z Fold4 parecem indicar que será seguida a mesma estratégia e também este smartphone deverá vir com a S Pen acoplada.

Na verdade, não parece que esta seja uma grande surpresa, principalmente considerando as declarações feitas há poucas semanas por TM Roh, presidente e líder de Negócios de Experiência Móvel da Samsung, num texto escrito no blog da Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold4 terá S Pen integrada

De acordo com The Elec, fontes do setor familiarizadas com os planos da Samsung dizem que o Galaxy Z Fold4 virá com slot S Pen de forma integrada. Além disso, o artigo revela que o dispositivo contará com um ecrã dobrável de 7,56 polegadas e um ecrã exterior de 6,19 polegadas, o que é praticamente o mesmo que a versão Fold3.

Assim, poderemos ver uma estrutura muito semelhante entre os dois modelos, mas com espaço para a caneta.

Sobre o novo Galaxy Z Flip4 são também avançadas algumas características. Terá um ecrã dobrável de 6,7 polegadas e um ecrã de capa de 1,9 polegadas, ligeiramente maior do que a versão atual.