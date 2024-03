Tronsmart lança grande promoção durante o evento 328 do AliExpress

Todos os anos, por esta altura, o evento 328 AliExpress assinala o aniversário desta plataforma e é sinónimo de grandes descontos em muitas das marcas que comercializam lá os seus produtos. A Tronsmart é uma delas e, além de aproveitar para lançar os seus novos earphones Tronsmart Sounfii R4 ENC, está também a oferecer grandes descontos até dia 27 de março.

Para quem aprecia som com qualidade a preços muito competitivos e, claro, gosta de portabilidade associada à facilidade de utilização e à utilização de tecnologia, a Tronsmart tem diversas opções na sua montra, adequadas para as mais diversas finalidades. Desde festas indoor ou outdoor, pequenos eventos públicos ou até Karaoke, há opções para todos os gostos.

Todas as promoções estão a decorrer na loja oficial da Tronsmart no AliExpress, enquadradas com o 14º aniversário dessa plataforma. Terminam no próximo dia 27 de março.

Os novos earphones Tronsmart Sounfii R4 ENC

Hoje mesmo a Tronsmart lança ao mundo uns earphones muito económicos e com características impressionantes tendo em conta o seu valor.

Possuem um sistema com microfone duplo para reduzir o ruído durante a conversação e obter assim um som mais claro e definido. Têm um design moderno que resulta numa forma ergonómica para uma utilização confortável. Utilizam tecnologia Bluetooth 5.3 e tem proteção IPX4 com resistência a salpicos de água, ideais para utilizar em desporto ou chuva ligeira.

Têm um diafragma de 12mm, capaz de reproduzir um som imersivo, conseguindo uma autonomia total de 28 horas com auxílio da bateria da caixa, 7 horas em cada carga dos auriculares.

Os novos Tronsmart Sounfii R4 ENC estão disponíveis em preto ou branco, com grande desconto de lançamento, por apenas 13,66€ (IVA incluído). Tem oferta de saco de transporte. Veja tudo no site oficial.

Tronsmart Sounfii R4 ENC

Tronsmart Bang Max

A Tronsmart Bang Max é uma autêntica "bomba" portátil, adequada para quem gosta de grande intensidade sonora. Tem som de 3 vias, com dual tweeters, mid-tweeters e woofers, com uma potência máxima de 130W.

Tem capacidade para se ligar a outras colunas iguais, utilizando a tecnologia TuneConn, podendo criar uma envolvência de sincronização de até 100 colunas em simultâneo. Têm proteção IPX6 e uma autonomia de até 24 horas com utilização contínua mas moderada. Permite ajustar a equalização a partir da app no smartphone e ajustar a animação luminosa.

A Tronsmart Bang Max está disponível em promoção por 196,99€ (IVA incluído).

Tronsmart Bang Max

Tronsmart Bang

A Tronsmart Bang é uma nova coluna sem fios com ligação Bluetooth com potência de 60W. Integra dois tweeters e dois woofers, o que garante uma reprodução de som em stereo. A bateria que integra garante uma reprodução de música durante cerca de 15 horas.

A Tronsmart Bang integra tecnologia patenteada SoundPulse, proporcionando um som mais alto e maior potência do que as colunas comuns. Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada a até 100 outras colunas Bang, através da tecnologia Tronsmarts TuneConn com o objetivo de amplificar a experiência audiovisual. Suporta ainda Bluetooth 5.0 e NFC.

Os utilizadores, via app, poderão ajustar alguns parâmetros, nomeadamente, os modos de reprodução como Hi-Fi, Classical, Vocal, Deep Bass, Rock e 3D, além de ser possível ajustar o equalizador manualmente. Tudo isto é suportado por assistente de voz. Adicionalmente, tem certificação IPX6, de resistência a água, e permite carregar outros dispositivos como um powerbank.

Está disponível por um preço promocional de cerca de 100€ (IVA incluído).

Tronsmart Bang

Tronsmart Bang SE

A Tronsmart Bang SE ocupa um lugar mais modesto mas bastante competente. Com uma potência de 40W, continua a ser adequada para uma utilização outdoor.

Tem 2 full-range drivers para uma reprodução de som em stereo, pode ser ligada com outra coluna para reprodução em simultâneo e é compatível com Bluetooth 5.3. Também permite utilizar cartão microSD, Pen drive USB ou aux-in.

Tem uma grande autonomia que, se usada com alguma moderação, pode ascender até às 24 horas de reprodução contínua. Existe ainda uma correia para poder transportar a coluna ao ombro ou a tiracolo.

Está disponível em promoção por cerca de 64€ (IVA incluído).

Tronsmart Bang SE

Tronsmart T7

A coluna Tronsmart T7 vem com resistência a água com certificado IPX7 (tal como as propostas apresentadas em seguida), podendo assim ser utilizada com segurança junto de água, sem que acidentes acabem com a animação e com a música.

A forma cilíndrica da T7 ajudará a criar um som surround de 360°. Os poderosos woofers na parte inferior trabalham em conjunto com dois tweeters combinados na parte superior para uma potência de saída de 30W controlada pela tecnologia de áudio SoundPulse patenteada da Tronsmart. A roda LED da parte superior ainda permite criar um efeito de luzes interessante.

Oferece ainda tecnologia Bluetooth 5.3, que facilita a comunicação sem fio em até 18 metros e melhora a eficiência energética durante a transmissão de áudio, além de poder ser emparelhada a outras colunas iguais para criar um ambiente ainda mais envolvente. Tem ainda autonomia para até 12 horas de reprodução de música.

Está disponível em promoção por cerca de 40€ (IVA incluído).

Tronsmart T7

Tronsmart Halo 200

A Tronsmart Halo 200 é um sistema de som de 3 vias que oferece uma grande amplitude sonora sem distorção, com som de 120 W emite um som incrível. Poderá sincronizar até mais de 100 colunas através da tecnologia TuneConn e emparelhar 2 altifalantes via TWS. Tem uma autonomia média de 18 horas de reprodução contínua.

Uma das características mais interessantes é o facto da Halo 200 oferecer 5 modos de iluminação diferentes para adicionar um elemento visual vibrante a qualquer festa. Além disso, a app Tronsmart permite fazer uma personalização da reprodução de luzes e preferências de EQ, ajustando-se as preferências do utilizador e do próprio ambiente.

Com 3 versões disponíveis (standard, mono mic e dual mic), a Halo 200 apresenta-se como a combinação perfeita para todas as necessidades de entretenimento. É compatível com microfone com e sem fio, por isso, pode facilmente organizar festas ou pequenos eventos públicos. Além disso, tem entrada para instrumento, como guitarra, que permite gravar e tocar.

Está disponível em promoção por cerca de 137€ (IVA incluído).

Tronsmart Halo 200

Tronsmart Halo 100

A Tronsmart Halo 100 é uma coluna portátil que integra 2 mid tweeters, 1 tweeter e 1 woofer, com um driver de 5,6". Vem equipada com Bluetooth 5.3 e uma potência de 60W. Destaca-se ainda o facto de poder ser controlada via app, para personalização de efeitos de áudio, permitir ligar outra coluna igual em stereo e de ter tecnologia SoundPulse disponível. Permite também ligar dois dispositivos em simultâneo via Bluetooth.

Na zona frontal, existe ainda um conjunto de luzes que podem ser programadas em 5 modos diferentes, de forma a criar um ambiente de festa mais imersivo. A coluna é à prova de água com certificado IPX6.

Em termos de autonomia, a fabricante garante até 18 horas de reprodução máxima.

Está disponível em promoção por cerca de 94€ (IVA incluído).

Tronsmart Halo 100

Todas estas promoções são limitadas, a decorrer na loja do AliExpress até ao próximo dia 27 de março.