Solidariedade: Elon Musk doou cinco mil milhões de euros em 2021

Há quem goste de Elon Musk e há quem ache que é um excêntrico! Atualmente, o fundador, CEO e CTO da SpaceX, CEO da Tesla Motors, vice-presidente da OpenAI, fundador e CEO da Neuralink e co-fundador e presidente da SolarCity é o homem mais rico do mundo, mas é também um homem com atuação na área da solidariedade.

De acordo com informações recentes, Elon Musk doou cinco mil milhões de euros a instituições de caridade em 2021.

Elon Musk é atualmente o segundo maior doador do mundo

Elon Musk, doou 5,74 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros) em ações da fabricante de automóveis elétricos a instituições de caridade em 2021, de acordo com documentos oficiais. O documento, reproduzido por vários meios de comunicação locais, não especifica, no entanto, as organizações beneficiárias.

Com esta doação, Musk, considerado o homem mais rico do planeta, pode ter-se-á tornado no segundo maior doador do mundo, atrás apenas de Bill e Melinda Gates, que doaram 15 mil milhões de dólares (13,2 mil milhões de euros), de acordo com o The Wall Street Journal.

Musk, presidente executivo da norte-americana Tesla, normalmente não revela os nomes das entidades às quais doa parte dos seus fundos, mas comprometeu-se em 2012 a doar a maior parte da sua fortuna a organizações de caridade.

