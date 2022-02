Intel investe mil milhões de dólares para a produção de tecnologias inovadoras

Definitivamente a Intel está a atacar por todos os lados possíveis para mostrar que não está moribunda, ao contrário do que muitos pensavam. Como prova, frequentemente temos noticiado novidades relacionadas com a fabricante norte-americana.

E de acordo com as mais recentes informações, a Intel vai agora criar um negócio relacionado com a fundição de tecnologias inovadoras. Para tal, a empresa de Pat Gelsinger irá investir mil milhões de dólares neste campo.

Intel: mil milhões de dólares para promover tecnologias disruptivas

Com a escassez de chips ainda bastante expressiva no setor industrial, é importante encontrar soluções a curto, médio e longo prazo para que, numa futura situação de crise semelhante, o mercado e os consumidores não sofram com a ausência de produtos.

Assim, a Intel está a usar todos os seus trunfos neste segmento, nomeadamente com o planeamento de construção de diversas fábricas para incrementar a produção de componentes. Mas a gigante tecnológica vai mais longe e anunciou nesta segunda-feira (7) mais um investimento de mil milhões de dólares para promover tecnologias inovadoras e disruptivas.

Segundo o site Benchlife, a marca pretende investir em tecnologias disruptivas no mercado de fundição. Tudo indica que o foco está na capacidade de acelerar o processo de projetar, fabricar e lançar os produtos no mercado.

O negócio será uma parceria entre a Intel Capital e a Intel Foundry Services (IFS) e uma parte do objetivo é trabalhar com uma plataforma de chip aberto e usar produtos modulares para várias arquiteturas, desde x86, ARM e RISC-V.

Segundo Bob Brennan Brennan, vice-presidente de engenharia de soluções para clientes da Intel Foundry Services, num comunicado de imprensa da RISC-V:

A Intel tem o prazer de se juntar à comunidade da RISC-V International. Um rico ecossistema de software e hardware de código aberto é fundamental para acelerar o crescimento e a adoção da RISC-V e disponibilizar totalmente o valor para os designers de chips. A Intel tem o prazer de apoiar o crescimento da arquitetura do conjunto de instruções RISC-V livre e aberto. Estamos ansiosos para otimizar o IP para as tecnologias de processo Intel para garantir que a RISC-V funcione melhor em silício IFS em todos os tipos de núcleos, desde integrados a alto desempenho.

Desde que a RISC-V Internacional foi criada, mais de 2400 empresas já se juntaram a esta iniciativa. O objetivo é a criação do primeiro conjunto de arquiteturas totalmente opensource criadas de forma em que todos colaborem. Todos os participantes podem ser ativos no desenvolvimento desta tecnologia e do ecossistema de produtos associados.