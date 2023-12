Cães-polícia australianos completam a missão de encontrar presentes tecnológicos perdidos

No âmbito de uma missão especial denominada "Operação Salvar o Natal", cães-polícia australianos altamente treinados fizeram uma pausa nas suas tarefas habituais de caça a substâncias ilícitas e a armas de fogo para cumprir a tarefa de encontrar presentes tecnológicos perdidos.

Na sequência de uma dica de um estrangeiro desconhecido do Círculo Polar Ártico, as unidades caninas conseguiram destacar-se e recuperar a maioria, se não todos, os presentes desaparecidos.

Na sequência de uma denúncia de um homem do Pólo Norte, de idade desconhecida, a AFP lançou uma operação especial - com o nome Operação Salvar o Natal - utilizando cães-polícia especializados em tecnologia para detetar presentes que alegadamente desapareceram no mês de dezembro de um veículo vermelho descrito como 'semelhante a um trenó'.

Explicou a Polícia Federal Australiana (AFP).

Cães encontram presentes tecnológicos

Os treinadores e os seus cães dedicados trabalharam incansavelmente durante a noite para localizar os presentes desaparecidos, que alegadamente continham vários brinquedos, puzzles e jogos tecnológicos. O Detetive Jon Horrocks atribuiu o sucesso da "Operação Salvar o Natal" à determinação e ao treino de classe mundial da equipa de Operações Caninas Nacionais (NCO) da AFP.

Os nossos cães-polícia podem não ter o nariz vermelho do Rodolfo, mas são excecionais no que fazem. Eles não estão apenas equipados com as habilidades e conhecimentos para salvar o Natal - mas ao longo do ano, também empregam suas habilidades para farejar evidências numa série de capacidades para a AFP. Ao longo de 2023, a equipa canina foi implantada em todo o país para ajudar com mandados de busca e muitas vezes encontrou evidências ocultas que de outra forma não teriam sido recuperadas. Junto com seus manipuladores apaixonados, os caninos da AFP trabalham incansavelmente para manter a Austrália segura e amam o que fazem.

Disse Horrocks.

O Programa de Desenvolvimento de 'Puppies' da AFP treina cães a partir das 10 semanas de idade. Depois disso, eles normalmente servem entre 7 e 9 anos no serviço.

Os cães que efetuam trabalhos de deteção farejam entre 5 a 10 vezes por segundo, inspirando com uma narina e expirando pela outra. A sua capacidade de processamento de odores é 40 vezes mais forte do que a dos humanos e os estudos demonstraram que conseguem encontrar um odor tão ténue como uma parte por milhão. Os cães têm capacidades genéticas significativas que ultrapassam de longe qualquer tecnologia disponível no mercado. [As forças da ordem devem continuar] a investigar e a desenvolver novos conceitos com os nossos parceiros caninos no combate ao crime para garantir uma evolução consistente.

Explicou Horrocks.

A importância dos cães-polícia da AFP

A AFP utiliza normalmente cães treinados para detetar drogas, armas de fogo, dinheiro, explosivos, pessoas falecidas e sangue, bem como dispositivos digitais, incluindo USBs e cartões SIM. Entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, os cães da AFP ajudaram a polícia a apreender seis armas de fogo, mais de 12 kg de drogas ilícitas e mais de 400 mil dólares em dinheiro, localizando mais de 300 dispositivos eletrónicos ocultos em todas as especialidades.

Com a ajuda de cães-polícia e do seu olfato excecional, a AFP pode apoiar várias investigações e aumentar as hipóteses de encontrar provas cruciais. Os cães da AFP são utilizados em todos os principais aeroportos da Austrália onde a AFP está presente.

Leia também: