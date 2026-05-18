Convocatória tecnológica ideal para acompanhar Portugal no Mundial 2026

A iServices vai entrar em campo no Mundial 2026 com uma seleção de gadgets e acessórios para apoiar da melhor forma Portugal nesta competição nos EUA e México.

iServices: convocatória tecnológica perfeita para qualquer adepto português

Enquanto Roberto Martínez prepara os convocados da Seleção Nacional para o Mundial 2026, há outra seleção que promete dar tudo neste verão. Falamos dos imperdíveis gadgets para acompanhar Portugal da melhor forma.

Entre um penalties, jogos às altas horas, prolongamentos e festas improvisadas, a verdade é que há equipamentos que podem fazer a diferença como um golo do Cristiano Ronaldo.

Maestro da visão de jogo: Vídeo Projetor Wireless

Se há coisa que o Bruno Fernandes é bom, é a ver linhas de passe onde ninguém mais vê, já o Video Projetor Wireless da iServices transforma qualquer parede num autêntico estádio.

Trata-se de um produto perfeito para noite de jogos com família e amigos, sessões ao ar livre ou numa sala transformando o espaço numa mini fan zone. um jardim.

Controlar o ambiente: Coluna Bluetooth LCD

O Vitinha é um jogador que já não passa despercebido a ninguém, e a Coluna Bluetooth LCD também não. Som potente e bom ambiente estão garantidos.

Porque há jogos quente… chamamos a Ventoinha Portátil

Porque noites quentes de verão prometem aquecer ainda mais neste Mundial de 2026, há que segurar as emoções com a Ventoinha Portátil tal e qual como o Diogo Costa segura os remates das seleções contrárias.

Para a energia não acabar no Prolongar

Tal como o Rúben Dias salva na defesa, a seleção de Powerbanks da iServices salvam baterias nos momentos críticos.

Vai um cafezinho?

Porque há jogos a horas complicadas, há que estar desperto para acompanhar todas as incidências e a Máquina de Café Portátil pode ser um bom trunfo para seguir de perto esta competição.

Porque a utilidade também joga

Telemóveis, colunas de som, Smartwatch, entre outros dispositivos, há sempre sempre muita coisa ligada e para tal, a Extensão Elétrica com USB resolve a situação. E que nunca falte energia ao Bernardo Silva.

Vai estar em viagem durante o campeonato do mundo?

Se vai acompanhar Portugal fora de casa, ou fora do país, o Adaptador Universal de Viagem entra diretamente para o onze inicial.

E aquele que dá tudo pela equipa?

Podíamos falar de tantos craques da equipa das quinas como o Nuno Mendes ou o João Neves, mas com o Smartwatch Desporto vai conseguir acompanhar os treinos e jogos com todas as notificações. Uma maneira criativa de manter a boa forma entre jogos e petiscos.

O suplente irreverente

Compacto e fácil de levar para qualquer lugar, é assim o Liquidificador Portátil que dá outro sabor a qualquer vitória de Portugal neste torneio. Com este gadget terá smoothies e bebidas frescas em segundo o que encaixa tão bem no verão como o “Espalha-Brasas” Francisco Conceição encaixa nas transição ofensiva.

Espaço agora para o craque inesperado

Os Óculos de Sol com Áudio parecem aquele jogador que ninguém esperava… até entrar e decidir o jogo.

Tal como a Seleção Nacional, também o setup ideal para acompanhar o Mundial exige equilíbrio, criatividade e alguns jogadores decisivos.

Dos gadgets mais úteis aos acessórios mais inesperados, a iServices tem tudo o que precisa para viver as emoções e acompanhar Portugal no caminho da vitória.