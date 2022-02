Depois de alguns anos de interregno, o MWC está de volta, com muitas novidades. A Huawei foi uma das primeiras a mostrar o que tem preparado para o futuro e revelou muitas novidades interessantes.

Tal como é normal na marca, surgiram dispositivos únicos e totalmente diferentes. O MatePad Paper é o que mais se destaca, mas vem acompanhado de mais algumas propostas muito interessantes e que em breve estão no mercado.

Apesar de ter vários momentos ao longo do ano para apresentar as suas novidades, a Huawei guarda um momento especial para o MWC. É aqui que mostra os próximos dispositivos, este ano focados nos tablets e nos PCs.

MatePad Paper - Um e-reader e um tablet ao mesmo tempo

A primeira de todas as propostas é mesmo a mais interessante, por ser completamente disruptiva e diferente do que é norma. O MatePad Paper pega no conceito dos e-readers e eleva-o ainda mais, dando-lhe as funcionalidades de um tablet.

Não é um modelo de dimensões reduzidas e por isso tem um ecrã de 10,3 polegadas, naturalmente que e-ink, com 32 níveis de brilho. Há ainda suporte para o M-Pencil e a presença de Wi-Fi 6, com 4GB de RAM e 64 GB de armazenamento.

Com apenas 360 gramas, este é um dispositivo muito leve e que a Huawei criou com muito cuidado e atenção. Pode ser usado com apenas uma mão e lembra um caderno, dada a sua mobilidade e usabilidade. A Huawei preparou 3 cores para o MatePad Paper: Black, Khaki e Blue.

O HarmonyOS está presente e permite uma interligação única entre o MatePad Paper e todo o ecossistema da Huawei. Será simples alimentar este e-reader com livros, mas também com os restantes conteúdos, mesmo que sejam de áudio.

MateBook E - Um hibrido muito interessante da Huawei

Uma segunda proposta que a marca apresentou é o MateBook E. Este é um portátil que assume o seu papel não apenas como computador, mas também como um tablet. Leva este conceito a um nível muito interessante e aposta forte na mobilidade.

Com um ecrã de 12,6 polegadas, tem um corpo resistente de liga de magnésio. Pesa apenas 709 gramas e tem presente um CPU da Intel de 11ª geração, com o sistema vapor chamber cooling. Conta com 4 portas Thunderbolt e carregamento rápido de 65W.

No campo da segurança temos um leitor de impressões digitais no botão de ligar, algo que a Huawei já nos habituou nos seus portáteis. Conta ainda com suporte para a M-Pencil de 2ª geração, com bateria para 10 horas, e várias capas com ou sem teclado.

A ideia da Huawei para este novo MateBook E é criar um hibrido completo e que seja simples de transportar e de usar a qualquer momento.

MateBook X Pro 2022 - Portátil de topo para bater a concorrência

Por fim, temos um novo MateBook X Pro. Este é o portátil de topo da Huawei e todos os anos é melhorado com novidades e com alterações de peso no hardware. Este ano temos um ecrã com ainda mais área útil e com a mudança da câmara web, que sai do teclado e volta para o topo do ecrã.

Temos um CPU Intel Core i7, com melhorias no campo do arrefecimento. Com 4 portas USB-C, com 2 a suportar transferências de 10Gbps e outras 2 a atingir 5Gbps. No carregamento, com apenas 15 minutos e os 90W do carregador GaN será possível ter 3 horas de utilização.

Estas novidades vão chegar ao mercado em breve e alargar ainda mais a propostas desta marca que cada vez mais aposta nesta área. Os portáteis e os tablets da Huawei estão cada vez mais presentes e uma escolha para os consumidores, em especial pelo que oferecem e pela sua qualidade.