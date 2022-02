A TCL é uma marca que associamos facilmente ao segmento das televisões, mas o seu portfólio é mais alargado que isso. É possível encontrar smartphones, produtos de áudio, como auscultadores e soundbars, e ainda tablets. Uma das propostas é o TCL 10 TAB MAX.

Esta máquina dedicada à produtividade está disponível por menos de 300 €.

TCL 10 TAB MAX - um tablet Android de gama média

A TCL tem disponível no seu catálogo de produtos um tablet equipado com Android 11 e com um ecrã da 10,36". Apresenta uma resolução de 2000 x 1200 píxeis que, além de tátil, ainda suporta caneta T-Pen, para um aumento de produtividade.

O tablet integra um SoC da Qualcomm octa-core, vem com 6 GB de RAM e tem 256 GB de armazenamento interno (com possibilidade de expansão com microSD até 256GB).

A bateria é de 8000 mAh. No site da fabricante pode ler-se que esta bateria suporta até 22 horas de utilização, o que é absolutamente incrível. O carregamento poderá ser feito a uma potência máxima de 18W.

O TCL 10 TAB MAX integra os vários sensores comuns, incluindo sistema de navegação, tem suporte para ligações Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0.

O sistema de câmaras é composto por uma traseira de 13 MP e uma frontal de 8 MP, sendo câmaras ideais para serem utilizadas durante videochamadas.

Adicionalmente, além de vir com Android 11 é importante referir que a sua interface de comunicação disponibiliza funcionalidades de acompanhamento parental e restrições de utilização para crianças.

O TCL 10 TAB MAX está disponível por cerca de 250 €, havendo a opção de adicionar alguns acessórios úteis, como uma capa de proteção, a caneta, um teclado, ou mesmo todos os acessórios. Com esta opção completa, o preço passa a rondar os 320 €.

