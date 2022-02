O que falhou na aplicação Truth Social de Donald Trump?

Depois de ter sido banido de algumas, Donald Trump criou a sua própria rede social. A Truth Social chegou ontem à App Store e os utilizadores já disseram de sua justiça.

Aparentemente, a primeira impressão não foi a melhor.

A promessa era clara: a Truth Social ia chegar como uma nova rede social “livre de discriminação política”. A estreia aconteceu ontem na App Store e rapidamente ocupou o primeiro lugar na categoria de redes sociais mais instaladas, nos Estados Unidos.

Apesar dessa posição, os utilizadores também foram rápidos a detetar uma panóplia de falhas que estavam a prejudicar a sua experiência na aplicação. Tendo em conta as muitas reclamações, o Gizmodo reuniu aquelas que foram mais mencionadas nas outras redes sociais relativamente à Truth Social de Donald Trump.

Registo incompleto

De acordo com o CNET, havia campos do registo na aplicação que as pessoas não conseguiam preencher, como a data de nascimento, o e-mail e o número de telefone. Além disso, houve utilizadores que receberam um aviso sobre uma falha no registo da sua conta.

Um repórter da Business Insider revelou ter efetuado cinco tentativas de registo.

Listas de espera para aceder à Truth Social

Apesar de as listas de espera não serem anormais na estreia de aplicações, além da lista da Truth Social ser consideravelmente grande, alguns utilizadores relataram ter visto o seu lugar alterar-se e outros disseram tê-lo perdido.

Termos do serviço indisponíveis

As aplicações possuem uma página de termos que dá a conhecer as suas especificidades aos utilizadores. Contudo, aqueles que tentaram ler mais sobre a Truth Social de Donald Trump não obtiveram sucesso, uma vez que o acesso aos Termos do Serviço era negado.

Logótipo da Truth Social copiado

Algo que devia ter sido tratado com mais cuidado foi o logótipo, a imagem à qual estará associada a aplicação. Contudo, de acordo com a Vice, a representação gráfica adotada pela Truth Social é muito semelhante à da Trailar, uma empresa do Reino Unido dedicada à eficiência do combustível.

Com base em notícias recentes trazidas à nossa atenção por vários meios de comunicação social, mostrando as semelhanças entre o nosso próprio logótipo Trailar e o logótipo Truth Social, procuramos agora aconselhamento jurídico para compreender os próximos passos e opções disponíveis para proteger a nossa marca.

Disse Matthew Summers, chefe de marketing da Trailar.

Aparentemente, a aplicação de Donald Trump não se estreou com o pé direito. Para já, está disponível para iOS, nos Estados Unidos e Canadá.

Leia também: