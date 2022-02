Rússia bloqueia acesso a Twitter à medida que avança na invasão à Ucrânia

O Twitter tem sido uma das janelas para o mundo, onde são mostrados os atos de guerra que a Rússia pratica em solo ucraniano. Como tal, o governo russo bloqueou o acesso do país ao Twitter à medida que entra no terceiro dia de invasão à Ucrânia.

A ação aparenta ser um esforço de conter as informações e imagens perturbadoras da invasão publicadas na rede social, sobre as quais o governo não tem controlo.

Twitter bloqueado na Rússia

À medida que a invasão da Ucrânia entra no seu terceiro dia, a Rússia bloqueou o acesso ao Twitter num aparente esforço para sufocar o fluxo de informações, de acordo com um relatório do grupo de monitorização de internet NetBlocks. A partir da manhã deste sábado, a NetBlocks viu ligações com falha ou fortemente estranguladas em todos os principais fornecedores de telecomunicações russos, incluindo Rostelecom, MTS, Beeline e MegaFon.

Os russos ainda podem ter acesso ao Twitter através de serviços VPN, mas as conexões diretas são restritas.

Jornalistas na Rússia confirmaram o bloqueio

Um repórter da BBC descreveu o acesso como “severamente restrito”, dizendo que “esta mensagem foi transmitida, mas demorou um pouco”. A motivação por trás das restrições não é clara, mas ocorre como uma repressão mais ampla nas plataformas de redes sociais no país.

Na noite de sexta-feira, a Rússia anunciou um novo bloqueio no Facebook depois que a plataforma removeu as contas de quatro meios de comunicação estatais, uma medida que o governo descreveu como uma violação dos “direitos e liberdades dos cidadãos russos”.

Os combates continuam a acontecer um pouco por toda a Ucrânia, enquanto as forças russas concentram o seu ataque na capital Kiev. Até ao momento, a capital permanece nas mãos do governo ucraniano. De acordo com o ministro da Saúde do país, 198 ucranianos foram mortos nos combates e mais de 1.000 ficaram feridos.

Os meios de comunicação estatais russos apresentaram uma versão altamente higienizada do conflito, focada principalmente na situação dos refugiados da província de Donbas Oriental.