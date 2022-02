Anonymous declara guerra cibernética contra o governo russo

Nos últimos dias, o desenrolar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem acontecido de forma muito rápida e não estamos a falar apenas de uma guerra militar. Na era do mundo digital, a guerra passa também para esta esfera. No passado dia 23 vimos mesmo a acontecer um ciberataque contra a Ucrânia em grande escala com bandos e entidades governamentais a serem afetadas.

Com grande parte do mundo contra a Rússia, o grupo de hackers Anonymous, declarou guerra aberta contra o governo russo.

Anonymous: A guerra não é apenas militar

Foi através da sua conta no Twitter que o grupo Anonymous anunciou que estaria já a atacar o governo russo numa guerra cibernética.

Ontem, ao final da tarde, alguns sites ligados ao governo russo e o próprio site do Kremlin ficaram offline, e especulava-se que teriam sido alvo de ciberataques, mas sem que houvesse confirmação de tal.

No entanto, o grupo Anonymous assumiu a responsabilidade de um ataque dirigido à rede televisiva RT News, o canal estatal.

Uma das armas do mundo ocidental para ajudar a Ucrânia nesta guerra poderá passar por uma intervenção massiva ao nível dos ciberataques.

Joe Biden, ainda que não o tenha referido no seu discurso de ontem, terá a capacidade imediata de avançar com um ciberataque massivo às forças militares russas de forma a bloquear as operações militares na Ucrânia. Esta foi uma informação avançada por vários órgãos de comunicação.

Recorde-se que a Rússia invadiu militarmente ontem o território ucraniano e hoje já está às portas da capital do país, Kiev. A resposta e ajuda internacionais são urgentes.