Mapa mostra invasão da Rússia à Ucrânia em tempo real

O tema do momento é, infelizmente, a invasão da Rússia à Ucrânia. Segundo informações, contabilizam-se já vários mortos e há indicações que as forças russas já controlam aeroporto militar nos arredores de Kiev.

Num mundo altamente dominado pela tecnologia, está disponível um mapa que mostra, em tempo real, a invasão da Rússia à Ucrânia com base em posts do Twitter.

Mapa tem como base informações posts do Twitter

O Mapa que monitoriza as movimentações da Rússia e da Ucrânia é um esforço de crowdsourcing para mapear, documentar e validar informações. O mapa foi criado pelo Centre for Information Resilience (CIR) e tem com base em informações disponíveis no Twitter, TikTok, YouTube e em outras plataformas.

Ao abrir o site, são apresentados vários elementos gráficos.

Os marcadores verdes mostram o movimento de militares;

Os marcadores azuis : imagens de satélite de forças e movimentos relacionados;

Marcadores amarelos : outras filmagens;

Marcadores laranja: imagens de bombardeamentos, explosões ou destruição.

Tendo conhecimento desta plataforma, o Twitter baniu algumas contas, mas posteriormente restaurou perfis sobre que têm como conteúdos ações militares. Foi referido que as informações disponíveis no mapa fazem parte de dados disponíveis abertamente na internet.

Segundo informações recentes do ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Lyashko, só no dia de hoje morreram 57 ucranianos e 169 ficaram feridos como resultado da invasão militar russa em marcha desde a madrugada. Na Ucrânia permanecem cerca de 200 portugueses. Regressaram apenas 40 cidadãos portugueses na sequência dos primeiros conselhos do governo de Lisboa. António Guterres já pediu a Vladimir Putin "em nome da humanidade" que mande recuar as tropas russas.

