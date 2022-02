Video Candy – um editor de vídeo online muito completo e gratuito

A captura de vídeo está mais facilitada que nunca. Seja com um smartphone, máquina fotográfica o outro tipo de câmara, cada utilizador fá-lo à sua maneira e o objetivo é, naturalmente, rever mais tarde. É aqui que surge o problema, quando se pretende fazer uma edição rápida mas ou não tem à mão um software adequado, ou não domina softwares de edição avançada.

Surge assim o Video Candy, um editor de vídeo com 15 ferramentas de edição, que apenas necessita do browser para ser utilizado... e a custo zero.

Há determinadas funcionalidades na edição de vídeo que, mesmo sendo habituais, geralmente não fazem parte de algumas aplicações de edição de vídeo, por vezes até presentes nos smartphones. Quando não há grande domínio sobre a matéria, o Google é sempre um recurso habitual para tentar encontrar uma solução rápida e fácil de usar. Mas não precisa mais de ir ao Google, o Video Candy conseguirá certamente fazer o que pretende.

Lançado no final de 2021, o Video Candy apresenta-se como uma solução de utilização muito simples e amigável, que pode ser utilizado não apenas por computadores, mas também por smartphones ou tablets. Não há qualquer software a instalar, basta abrir o Video Candy no browser e começar a usar.

15 ferramentas de edição no Video Candy

São 15 as ferramentas, ou funcionalidades, disponibilizadas pelo Video Candy:

Comprimir vídeo

Separar vídeo

Juntar vídeos

Recortar vídeo

Redimensionar vídeo

Criar Stop motion (vídeo composto por escassos fotogramas)

Adicionar música

Alterar velocidade

Silenciar vídeo

Produzir Slideshow

Inverter reprodução do vídeo

Rodar vídeo

Vídeo em loop

Espelhar vídeo

Converter em GIF

Para cada uma das ferramentas, basta clicar, adicionar os ficheiros a usar, escolher as eventuais opções relacionadas e exportar para aplicar as alterações.

Melhor que isso, é possível aplicar comutativamente diversas alterações sem ter sequer que fazer o download e voltar a adicionar o novo conteúdo alterado.

À medida que vai produzindo novo conteúdo, tudo fica disponível a partir do botão no canto superior direito, que inclui os últimos ficheiros. Veja um vídeo que demonstra a utilização de 4 ferramentas.

E a privacidade?

De acordo com a informação fornecida pela plataforma, o conteúdo enviado, processado e produzido, fica disponível apenas durante 120 minutos. Foi esse o tempo considerado como máximo para a edição completa de um vídeo. Após esse tempo, todo o conteúdo é automaticamente destruído.

Em conclusão...

O Video Candy revelou-se muito simples de usar e muito intuitivo, sem necessidade de qualquer tipo de instruções. É rápido e a possibilidade de o utilizar em múltiplos dispositivos é, sem dúvida, um ponto forte neste serviço.

Mesmo para quem sabe editar vídeo e tem ferramentas adequadas para o fazer, o Video Candy é um recurso que poderá ser bastante útil para uma edição rápida, onde é possível obter resultados rápidos e de qualidade.

Video Candy