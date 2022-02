5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Aplicações Android

Finch: Self Care Widget Pet

Apesar de, aparentemente, parecer um jogo para crianças, a Finch: Self Care Widget Pet é uma app de autocuidado muito completa e que o vai ajudar a melhorar aspetos da sua vida ao acompanhar a evolução de um bichinho virtual.

Homepage: Finch Care Inc

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

sigaApp

A aplicação sigaApp permite-lhe, à distância, tirar a senha de serviços de atendimento como, por exemplo, a Segurança Social ou IEFP, e continuar a fazer a sua vida, sem que tenha que perder tanto tempo em filas.

Na opção Marcar Atendimento pode agendar um atendimento, indicando o tema a tratar e a forma como quer ser atendido (presencial, por vídeo ou por telefone), e escolher a data que melhor lhe convém.

Tempo & Radar - Meteorologia

Conhecer o estado do tempo antes de sair de casa poderá evitar o desconforto durante o dia inteiro, seja por causa do calor a mais ou da chuva que pode surgir de forma inesperada.

Por isso, deixamos como sugestão uma completa app dedicada à informação meteorológica, mas que tem muito mais para oferecer.

Homepage: WetterOnline GmbH

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

BetterMe: Saúde Mental

Voltando ao tema da saúde mental, a app Me. poderá ser também uma ferramenta importante para ter no seu smartphone. Terá a oportunidade de definir metas para si próprio, como reduzir a ansiedade, desenvolver resiliência ao stress, dormir melhor, aumentar o amor-próprio e melhorar a concentração.

Trabalhará para atingir essas metas com um plano diário personalizado de autoajuda e meditações mindfulness diárias.

Homepage: BetterMe Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Google Tasks

Faça mais com a app Google Tasks para dispositivos móveis. Faça a gestão, guarde e edite as suas tarefas a partir de qualquer lugar e sempre que pretender com tarefas para fazer sincronizadas em todos os seus dispositivos.

As integrações com o Gmail e o Calendário Google ajudam-no a realizar mais rapidamente as suas tarefas.