Spot surpreende: o robô da Boston Dynamics já faz mortais encarpados (vídeo)

Num vídeo divulgado esta semana pela equipa sediada em Massachusetts, o Spot é mostrado a executar mortais encarpados sem fim, com a destreza de um ginasta olímpico. Bem, quase.

As imagens também revelam as primeiras tentativas menos bem-sucedidas, com o robô a falhar a manobra e a acabar estatelado no chão.

Spot é um robô que está a aprender ainda os limites

Embora seja altamente improvável que este quadrúpede venha algum dia a ser chamado a realizar tal movimento num cenário real, os mortais demonstram, no entanto, a incrível versatilidade do Spot e como a Boston Dynamics está a levar o robô ao limite na tentativa de refinar e melhorar o seu design.

O vídeo oferece ainda uma perspetiva sobre a forma como a equipa procura tornar o Spot no melhor robô de quatro patas possível, com o engenheiro de robótica Arun Kumar a comentar:

Obviamente, fazer um mortal encarpado não é algo que os nossos clientes precisem… Mas há situações em que temos de utilizar os motores e o sistema de energia no seu máximo potencial.

Kumar explicou que, quando o Spot é utilizado em ambientes industriais, pode, por vezes, transportar cargas pesadas. Se escorregar ou tropeçar durante a marcha, precisa de conseguir recuperar rapidamente sem se danificar nem danificar a carga.

O treino com mortais não só revela todas as formas potenciais de falha do Spot em diferentes manobras, como também ajuda a equipa a conceber formas de recuperar desses erros.

A minha equipa nem sequer pensava que ele fosse capaz de fazer um mortal encarpado a partir da posição de pé, antes de eu começar a trabalhar nisto. Portanto, para o Spot, demorou algum tempo, porque tivemos de operar nos limites do hardware… Além disso, a dinâmica do robô é diferente quando se atua no limite, e é necessário modelar isso em simulação.

Referiu o engenheiro.

O hardware da Boston Dynamics não para de surpreender

Kumar acrescentou que, assim que algo funciona em simulação, é testado no robô. Referiu ainda que nunca funciona à primeira, o que obriga a equipa a resolver o problema.

Depois repetimos o ciclo. Testar no hardware. Encontrar a próxima falha. Depurar. Corrigir. Testar no hardware. E quanto mais vezes o fizermos, mais fiáveis serão os comportamentos.

Explicou também Kumar.

O Spot ficou disponível para venda a empresas em 2020 e, desde então, tem sido testado em diversas funções, incluindo mapeamento de fábricas na Ford, inspeções de segurança numa unidade da Kia e medições de radiação para a Dominion Energy.

Quem sabe, mais ano, menos ano, não terá um preço "amigável" e não fará parte dos "dispositivos inteligentes" nas casas das pessoas.