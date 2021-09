Spot da Boston Dynamics é agora um cão de guarda robô

Desde a sua criação, já observamos o Spot, desenvolvido pela Boston Dynamics, a executar as mais variadas atividades, provando a sus versatilidade. Agora, encarnou num cão de guarda robô e a tarefa é monitorizar a segurança de uma fábrica.

Esta nova função do Spot está a ser testada no âmbito de um programa piloto.

O Spot já não está a trabalhar com a polícia, nem a patrulhar ruas de cidades pelo mundo. Agora, o robô da Boston Dynamics está a monitorizar a segurança de uma fábrica sul-coreana. Esta versão de cão de guarda robô surgiu no âmbito de um projeto piloto e é mais uma atividade para agregar ao (já longo) currículo do Spot.

De acordo com um comunicado de imprensa da Hyundai Motor Group, que adquiriu a Boston Dynamics à Softbank, em junho, oficialmente, o papel do Spot chama-se Factory Safety Service Robot. Foi também a fabricante de automóveis que anunciou que o Spot está agora pela Coreia do Sul, a operar numa fábrica da Kia.

Como parte deste programa piloto, o Spot realizará patrulhas de segurança noturnas na fábrica da Kia e a Hyundai terá acesso a todo o relatório da sua eficácia. Dessa forma, perceberá se pode expandir as suas áreas de patrulha ou se deve alterar a área de atuação do robô.

Boston Dynamics desenvolveu um Spot multifacetado

Por forma a monitorizar a fazer cumprir as regras de segurança na fábrica, o Spot está equipado com uma panóplia de recursos de alta tecnologia. Desde uma câmara térmica integrada e um sensor 3D LiDAR, que pode detetar, por exemplo, se uma porta está aberta ou fechada, se há pessoas perto de si, e se há potenciais riscos de incêndio.

O Spot tem a capacidade de utilizar o reconhecimento de imagem, através da aprendizagem de máquinas, para aprender tarefas e competências personalizadas, adaptando as suas aptidões ao trabalho a que é proposto. Mais do que isso, pode navegar livremente pela fábrica, bem como pode ser remotamente controlado através de uma página web segura que dá conta dos seus movimentos em tempo real. É também através desta página que o Spot envia atualizações regulares sobre o registo de atividade e fotografias de quaisquer situações no local onde estiver.

O robô ajudará a detetar riscos e a garantir a segurança das pessoas em instalações industriais. Vamos também continuar a criar serviços inteligentes que detetem perigos em instalações industriais e ajudem a apoiar um ambiente de trabalho seguro através de colaborações contínuas com a Boston Dynamics.

Disse a Hyundai.

Segundo a mesma, de forma muito eficiente, o sistema do Spot dispara, automaticamente, um alerta aos gestores da fábrica, assim que deteta algum perigo eminente, e, pelo seu compacto tamanho, consegue aceder a espaços estreitos e contornar os ângulos mortos.