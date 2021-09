Há muito que a Google resolveu criar funcionalidades no Android e nos seus serviços que limita apenas aos seus smartphones. Estes exclusivos muitos vezes não saem desta esfera controlada pela gigante das pesquisas e não ficam acessíveis a todos.

Para dinamizar e dar ainda mais funcionalidades ao Android, a Google resolveu agora abrir um pouco destes exclusivos e trá-los agora para todos. Há assim muitas funcionalidades a chegar ao Android nos próximos tempos.

Muitos utilizadores querem acesso a tudo que a Google cria para os seus smartphones Android. Estas pequenas opções e adições fazem toda a diferença e tornam este sistema ainda melhor, ainda que estejam limitadas ao Pixel.

Muitas novidades para os smartphones

A mudança acontece agora e muitas novidades vão ser alargadas a todos. Exemplos como a pasta protegida do Google Photos ficará finalmente acessível de forma geral. Desse momento em diante será possível criar uma pasta protegida dentro desta app de fotografia.

Outro exemplo desta mudança está no teclado da Google. O GBoard passará a disponibilizar a todos com a sua funcionalidade de sugerir frases completas. Não se limitará às normais palavras e trata agora de toda a conversa. Ao utilizador caberá apenas aceitar ou escrever as suas frases.

Google abriu mãos dos exclusivos dos Pixel

A lista cresce e foca-se também em funcionalidades que querem proteger os utilizadores. O conhecido Heads Up, dedicado a proteger quem usa o smartphone Android ao andar vai chegar ao Digital Wellbeing de todos os smartphones Android 9 ou posterior.

Há também outras novidades, agora criadas de raiz para todos os smartphones Android. Uma delas é a presença de um comando da Android TV nos smartphones. Quem usa o Google Assistant terá em breve os lembretes no Reminders hub.

O Android recebe ainda mais melhorias

A partilha de ficheiros estará mais privada e segura, com o Nearby Share a ter a possibilidade de controlar a visibilidade do utilizador. Esta será muito granular e permitirá que não seja visível para ninguém apenas para os seus contactos ou, como esperado, para todos.

Claro que há também espaço para os Emojis e assim surgem 1500 novos, focados em novos temas. O GBoard recebe uma segunda melhoria e será ainda mais inteligente. Passará a propor ao utilizador colar moradas, número de telefone ou capturas de ecrã.

Esta é uma lista de novidades e melhorias muito interessantes, em especial para quem não tem um smartphone Pixel. Após meses de exclusivo, está assim aberta a todos e muito em breve poderão ser usadas de forma alargada