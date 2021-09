Xiaomi CIVI: as primeiras imagens, o primeiro unboxing e as semelhanças com a concorrência

A Xiaomi vai lançar uma nova linha de smartphones no próximo dia 27 de setembro. O Xiaomi CIVI pretende passar uma mensagem daquilo que, para a marca, é importante que um smartphone ofereça, sendo este um modelo desenhado a pensar nos mais jovens.

Entretanto, a marca partilhou alguns cartazes oficiais e um vídeo promocional e ainda divulgou algumas especificações. Além desta informação, os leakers também deram a conhecer mais alguns pormenores e foi possível encontrar ainda semelhanças com a concorrência.

As imagens oficiais do Xiaomi CIVI

O Xiaomi CIVI tem como premissa o slogan "C is Very important", atribuindo ao C vários adjetivos como Cool, de Cute, Courage, Chic, Creativity, Colorful e Confidence. O lançamento de 27 de setembro dará então início a mais uma linha de smartphones da empresa. Especula-se mesmo que seja para dar continuidade à extinta linha Mi CC, criada a pensar nos mais jovens.

Não é ainda certo se o CIVI será apenas lançado na China, se chegará a outros mercados, ou se será alvo de um rebranding para chegar a outros públicos de forma mais eficaz (o que é o mais certo).

Nos cartazes oficiais partilhados hoje na rede social Weibo, a Xiaomi apela para a diversidade e para a beleza de cada pessoa... e também do smartphone. Nas imagens vê-se de facto uma peça de tecnologia elegante e com uma cor apelativa. No outro cartaz é destacada a leveza do smartphone (166 g) e o facto de ter apenas 6,99 mm de espessura.

A acrescentar a esta informação, há ainda uma terceira imagem que é partilhada acompanhada da informação de que o smartphone tem uma largura de 71,5mm. Este valor é muito semelhante ao que a Samsung oferece, por exemplo, no seu Galaxy S21.

Há finalmente um vídeo onde são destacadas as curvas do seu design e os acabamentos, e outro onde se exalta uma vez mais a beleza de cada pessoa nas suas diferenças.

Os leakes e o primeiro unboxing

Ora, além destas imagens, surgiram também algumas outras partilhadas por alguns leakers. Desde logo é possível ver que, além da cor azul, existirá um modelo em preto, também com o mesmo acabamento brilhante.

Olhando a estes pormenores, podemos ver que a Xiaomi poderá ter tido alguma inspiração nalguma concorrência. Por exemplo, o VIVO X60 Pro tem um design muito parecido e o OPPO Reno6 Pro um acabamento traseiro também com muitas semelhanças.

Há ainda um vídeo de unboxing que mostra que, realmente, a caixa não tem carregador.

As especificações já conhecidas

Finalmente, existem algumas especificações, o Xiaomi CIVI terá um ecrã de 6,55" com resolução FullHD e uma taxa de atualização de 120Hz. A bateria será de 4500 mAh e deverá carregar a uma potência máxima de 55W via USB Tipo-C.

A câmara principal será de 64 MP e, considerando que se trata de um Xiaomi, uma das outras câmaras deverá ser uma grande angular e a outra uma macro. A câmara frontal punch hole deverá ter 32 MP.

Além disso, através das imagens é revelado que terá som com suporte à tecnologia Dolby Atmos, emissor de infra-vermelhos.