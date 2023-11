Os últimos dias têm sido de verdadeira azáfama para a SpaceX devido à Starship. A empresa de Elon Musk quer realizar o seu segundo voo de teste onde colocará à prova a sua nave, bem como o foguetão criado para a apoiar, o Super Heavy. A esperada autorização chegou finalmente e por isso a SpaceX já tem autorização para o segundo voo de testes da Starship.

Para poder começar a usar a Starship de forma constante, a SpaceX tem de testar e avaliar de forma muito detalhada a sua construção. Estes são testes que vão trazer muitas melhorias que a empresa necessita para a poder operar com toda a segurança.

Depois de um teste que terminou com a Starship a explodir, a SpaceX quer repetir para avaliar todas as alterações que fez. Recolheu muita informação e isso será traduzido em mais segurança e em sistemas mais fiáveis, para uma nave que irá levar o Homem à lua e depois a Marte.

Targeting Friday, November 17 for Starship’s second flight test. A two-hour launch window opens at 7:00 a.m. CT → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/4t3AfRke8h