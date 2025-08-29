Portal da Segurança Social tem um novo serviço disponível

O Portal da Segurança Social tem vindo a ganhar novas funcionalidades. Depois da bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência e subsídio por assistência de terceira pessoa, no Portal da Segurança Social foram também adicionadas novas declarações. Mas agora há um novo serviço.

Já é possível fazer o pedido de Subsídio de Educação Especial através do Portal da Segurança Social, de forma simples, rápida e sem necessidade de se deslocar a um Serviço de Atendimento.

Este novo serviço permite registar um pedido para apoio individual por um técnico especializado, bem como para frequência de estabelecimento de educação especial. Após o registo é possível acompanhar o estado do pedido.

Através do Portal pode também fazer o pedido de reembolso de despesas com educação especial, tornando desta forma o processo de pagamento mais ágil e rápido.

Como fazer o pedido via Portal da Segurança Social?

Aceda ao menu Família > Deficiência e Incapacidade > Subsídio de Educação Especial > Consultar e pedir Subsídio de Educação Especial e preencha a informação necessária.

A Segurança Social continua a trabalhar para disponibilizar mais serviços digitais que simplifiquem a vida das pessoas e garantam uma maior celeridade no tratamento dos pedidos.