Gráfica Nvidia GeForce RTX 2050 é 23% mais rápida do que a GTX 1650

A Nvidia surpreendeu tudo e todos quando apresentou novos produtos no final do ano de 2021, entre eles a sua placa gráfica gamer mais básica GeForce RTX 2050.

E há agora recentes dados revelados por testes do 3DMark Fire Strike que indicam que esta nova GPU consegue ser 23% mais rápida do que a GTX 1650.

Nvidia GeForce RTX 2050 é 23% mais rápida do que a GTX 1650

Nesta quinta-feira (24) uma marca chinesa de computadores portáteis revelou o resultado de testes de benchmark onde foi comparada a performance entre os PCs com as placas gráficas Nvidia GeForce RTX 2050, GTX 1650 e MX450. E embora o primeiro modelo tenha chegado com algumas limitações face aos modelos mais populares, os dados mostram que consegue bons resultados e mostra ser cerca de 23% mais rápido do que a GTX 1650, de acordo com o 3DMark Fire Strike.

Para além disso, através do gráfico acima, verifica-se que a GeForce RTX 2050 consegue também uma performance 134% superior à MX450, que foi apresentada em agosto de 2020.

Um outro gráfico divulgado mostra a eficiência conseguida por um computador portátil com a RTX 2050 através de aplicações profissionais para diferentes funções, comparativamente à Intel Iris Xe de 96 EU. Nos testes de exportação de vídeos, o modelo da Nvidia mostrou melhores resultados em todos os pontos, sobretudo nos conteúdos mais pesados, como a renderização de um vídeo em 4K e 60 frames por segundo.

A placa gráfica GeForce RTX 2050 da Nvidia surge como uma solução mais acessível com os recursos da linha RTX, nomeadamente a tecnologia Ray Tracing acelerada por hardware e upscaling com IA via DLSS. Oferece suporte ao Encoder avançado da linha GeForce e ainda ao Optimus, o qual alarga a bateria do portátil ao usar a GPU integrada do processador em tarefas mais básicas e leves.

O chip foi apresentado em dezembro de 2021 e conta com o chip GA107, tal como a RTX 3050, tendo também 2.048 núcleos CUDA. Oferece um clock base de 1.155 MHz e boost de 1.477 MHz. Já o consumo energético ronda os 30W e 45W e a bateria GDDR6 conta com uma capacidade de 4GB, uma interface de 64 bits e largura de banda de 112 GB/s. Traz ainda consigo 16 núcleos RT e 64 núcleos Tensor.