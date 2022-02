Com o Android 13 apresentado na sua versão de testes, é hora das marcas começarem a trabalhar no sentido de garantir o suporte dos seus modelos. Esta é ainda uma versão muito inicial, mas que mostra já o caminho a ser seguido.

A OPPO, que cada vez mais tem tido a preocupação com as atualizações, terá certamente uma palavra a dizer aqui. Assim, surgiu a lista dos smartphones que vão provavelmente receber esta nova versão e ganhar novas funcionalidades.

Lista dos smartphones OPPO com Android 13

Com o ColorOS, a OPPO tem garantido aos seus equipamentos atualizações e novidades. Esta é a sua personalização e o local onde incorpora o que a Google vai criando para o Android, de forma a manter os smartphones atualizados e com todas as correções de segurança.

Agora que o Android 13 começa a tomar forma, é hora de saber quais os smartphones vão receber esta versão. As marcas têm assumido compromissos cada vez maiores e a OPPO tem garantido também melhoria. A lista abaixo mostra os smartphones que vão certamente receber o novo Android

Modelos elegíveis

Reno 7 5G

Reno 7Z 5G

Reno 7 Pro 5G

Reno 6

Reno 6 Pro 5G

Reno 6 Pro Plus

F19 Pro Plus 5G

Find X5 Pro 5G

A96 5G

K9s 5G

Reno 5 Pro Plus

Reno 5 Pro 5G

Find X3 Pro

F21 Pro Plus 5G

Find X5 5G

Reno 7 Pro

Find X5 Pro

Find N 5G

Modelos provavelmente elegíveis

A55 4G

F19s

A74 5G

F19 Pro

A53s 5G

A76

Importa ressalvar que esta não é ainda uma lista oficial e que não existe ainda um cronograma para o lançamento da nova versão. Baseia-se no compromisso da marca para atualizações dos seus smartphones e do que se espera venha a ser apresentado.

Atualizações dependem do compromisso da marca

A OPPO tem revelado a sua lista de atualizações e neste momento o definido depende das diferentes famílias de equipamentos. Além das atualizações do Android, fica também garantido um período de atualizações de segurança.

Série Find X: Recebe 3 atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança

Série Reno: Recebe 2 atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança

Série F: Recebe 2 atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança

Série A: Recebe 1 atualização do Android e 3 anos de atualizações de segurança

É com base nesta informação que os utilizadores destes smartphones se devem guiar. As atualizações para o Android 13 estão prometidas e a OPPO deverá cumprir o seu compromisso, garantindo assim as necessárias atualizações, que todos os esperam.