Mesmo não sendo um smartphone que seja propenso a problemas, não é barato reparar um iPhone, em especial alguns elementos. Um dos mais caros é, sem qualquer dúvida, o Face ID, uma vez que envolve a substituição de vários elementos.

Esta reparação poderá em breve ficar muito mais barata e simples, graças a uma mudança da Apple. A gigante de Cupertino estará a preparar-se para permitir reparar o Face ID do iPhone sem obrigar à troca do equipamento.

Será mais simples reparar o Face ID

Segundo informações recolhidas dentro da Apple, a criadora do iPhone poderá em breve mudar um dos mais complicados processos de reparação. Falamos do Face ID, criado para autenticar os utilizadores, que verá este processo ser simplificado.

Um memorando interno, revela que a empresa terá notificado as Apple Store e os serviços de reparação Apple autorizados para uma mudança. Em breve, estes vão poder reparar o Face ID substituindo apenas a câmara TrueDepth que estiver avariada.

Deixará de ser preciso trocar o iPhone

Esta mudança no Face ID vem tornar o processo mais acessível e principalmente garantir que não sejam trocados muitos mais elementos do smartphone. Em muitos casos poderá mesmo evitar a troca do próprio smartphone, algo que é comum.

A ideia base da Apple, segundo o memorando obtido, será diminuir a pegada de carbono da empresa, ao manter os equipamentos a funcionar por mais tempo. Evita assim a chegada de novos smartphones ao mercado e a reciclagem de outros que estão ainda funcionais.

Será com recurso à ferramenta Apple Service Toolkit que os técnicos vão poder determinar se é necessário substituir apenas a câmara TrueDepth do Face ID. Qualquer utilizador com este problema no seu iPhone irá certamente agradecer esta reparação mais simples e mais barata.

Apesar de ter sido lançado em 2017 com o iPhone X, esta mudança será apenas aplicada ao iPhone XS e modelos posteriores. A decisão parece deixar de fora o modelo mais antigo, mas segue a mudança que a Apple apresentou recentemente e que facilita a reparação dos seus smartphones e outros dispositivos.