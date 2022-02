Tesla quer uma nova fábrica em Xangai para produzir mais do dobro da capacidade na China

Cada vez é mais habitual vermos carros Tesla nas estradas, uma vez que os veículos da empresa se tornaram numa das opções mais desejadas pelos condutores. Desta forma, a marca de Elon Musk já está a definir uma maneira de dar resposta à crescente procura pelos populares carros elétricos.

Assim, de acordo com as mais recentes informações, a Tesla está a planear a construção de uma nova fábrica em Xangai de forma a produzir mais do dobro da capacidade na China.

Tesla quer ter nova fábrica em Xanguai

Segundo as informações avançadas pela Reuters, algumas fontes próximas da Tesla afirmam que a marca tem planos para começar a trabalhar numa nova fábrica localizada em Xangai já durante o próximo mês de março. Com a construção das novas instalações, a empresa de Elon Musk pretende conseguir mais do dobro da sua produção na China, como forma de responder à crescente procura pelos seus carros no país asiático, bem como nos mercados de exportação.

De acordo com os detalhes, assim que a fábrica esteja totalmente operacional, a Tesla terá uma capacidade para produzir até 2 milhões de carros por ano nas instalações ampliadas de Xangai, o principal centro de exportação da empresa. Há ainda a indicação de que a nova fábrica ficará localizada nas proximidades das suas instalações de produção já existentes, nomeadamente em Lingang, Pudong New Area.

Caso a empresa avance com a nova fábrica, então a sua capacidade de produção na China ficaria em pé de igualdade com outras marcas já estabelecidas há mais tempo no país.

As fontes indicam ainda que este plano de expansão pretende que a empresa consiga produzir ainda este ano cerca de 1 milhão de carros. Contudo, este objetivo irá também depender da disponibilidade das peças para os carros. Uma das fontes disse ainda que a marca prevê uma produção semanal de 22.000 automóveis na fábrica ao longo dos próximos meses.

Para já, nem a Tesla nem o governo da cidade de Xangai comentaram esta possibilidade. No ano passado, os carros da Tesla fabricados na China representaram cerca de metade dos 936.000 veículos entregues a nível global, segundo a Reuters.

