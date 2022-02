As lojas de apps, como a App Store ou o Google Play, são uma parte essencial dos ecossistemas dos dispositivos móveis. É aqui que os utilizadores encontram complementos para os seus smartphone se até serviços que usam depois.

Com uma utilização cada vez maior, estas lojas são já uma excelente fonte de rendimento para as gigantes da tecnologia. Uma análise recente mostrou agora que os utilizadores da App Store gastam três vezes mais em assinaturas que os do Google Play.

App Store voltou a dominar os valores de assinaturas

O ano de 2021 foi uma dos que registou um maior crescimento nos gastos nas lojas de apps. Tanto a App Store como o Google Play viram os seus utilizadores gastarem mais em apps e serviços, mostrando assim a vitalidade destes sistemas.

Ao todo, e para este período, foram gastos 18,3 mil milhões de dólares em assinaturas e subscrições de serviços nestas lojas. Este valor, e face ao ano de 2020, representa um aumento muito significativo e que ficou pelos 41%.

Google Play cresceu muito mais que o resto

De forma global, as 100 principais apps da App Store geraram 13,5 mil milhões de dólares. Este valor é três vezes mais do que o valor gerado pela loja de apps da Google. O Google Play conseguiu gerar em 2021 4,8 mil milhões de dólares.

Esta diferença para a loja da Google pode parecer muito grande, mas a verdade é que esta está a crescer. Em 2021 o Google Play cresceu muito mais que a loja da Apple, atingindo os 78%, muito superior aos 31% de crescimento face a 2020 que a App Store conseguiu.

App da Google dominou na loja de apps da Apple

O YouTube foi a app onde os utilizadores mais gastaram, com um valor de 1,2 mil milhões, não apenas de forma global, mas também na App Store. No caso do Android e do Google Play, a app mais significante foi o Google One. O Tinder ganha lugar de destaque ao conseguir o segundo lugar global.

Com o mercado a mudar, em especial focando-se nos serviços de streaming, é natural que este cenário mude muito em breve. Os valores devem continuar a crescer, o que é positivo para os programadores e para a Apple e Google, naturalmente.