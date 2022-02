Apoio a portugueses na Ucrânia: 2 portais que deve conhecer

O mundo atravessa um período mau! Depois da COVID-19, a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra começou na Europa... Por estes dias, as ondas de solidariedade têm sido imensas e há vária informação a circular.

Hoje deixamos aqui dois portais que estão disponíveis online que deve conhecer. Sabia que amanhã há um voo de apoio de regresso de portugueses?

Ucrânia: Portal das Comunidades e página da Embaixada de Portugal em Kiev

O voo de apoio ao regresso de uma parte dos cerca de 50 portugueses e luso-ucranianos que saíram da Ucrânia pela Moldova e Roménia será realizado na segunda-feira, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Segundo o MNE, o voo partirá de Lisboa com destino à Roménia, onde está um grupo de cerca de 50 pessoas, e regressará a Lisboa no mesmo dia com parte deste grupo. De acordo com o comunicado, a hora do voo, que será operado pela TAP, "será divulgada oportunamente, aguardando-se o término de preparativos operacionais".

Este tipo de informação está a ser publicada no Portal das Comunidades e também na página da Embaixada de Portugal em Kiev são regularmente atualizados com informação relevante.

Nestes portais pode acompanhar vários tipos de informação oficial. Como é referido, é aconselhado que os cidadãos portugueses saiam da Ucrânia através das fronteiras terrestres com a União Europeia e que o façam preferencialmente na direção da Roménia ou da Moldova.

As representações diplomáticas de Portugal em Bucareste, Varsóvia, Budapeste e Bratislava estão prontas a prestar apoio a todos os cidadãos nacionais que cheguem a estes países, a partir dos quais será preparada a evacuação para Portugal.