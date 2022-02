Ataque russo destruiu Antonov An-225, o maior avião do mundo

A Rússia intensificou a sua investida na tentativa de controlar o Aeroporto de Hostomel, a noroeste de Kiev. Dessa resultou um ataque que destruiu o maior avião comercial do mundo, o Antonov AN-225 Mriya.

Além deste que é o maior do mundo, o ataque russo destruiu outros aviões baseados no aeroporto ucraniano.

De acordo com o ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia Dmytro Kuleba, o maior avião comercial do mundo Antonov AN-225 Mriya foi destruído durante um ataque russo. O anúncio foi feito a partir do Twitter, onde garante que, apesar de a Rússia ter destruído o Mriya (que significa ‘sonho’, em ucraniano), nunca poderão destruir o sonho de um “Estado europeu forte, livre e democrático”.

Conforme adiantado pelo The Herald, o avião estava baseado no Aeroporto do Antonov, também conhecido como Aeroporto de Hostomel, quando este foi atingido por mísseis que antecederam um ataque russo. O repórter do Kyiv Independent, Illia Ponomarenko, disse, este domingo, que o avião estava arruinado.

No entanto, a fabricante que desenvolveu o maior avião comercial do mundo, Antonov, ainda não tem informações relativamente ao seu estado, tendo revelado que os seus técnicos ainda precisam de avaliar o avião e determinar os estragos.

Além do Antonov AN-225 Mriya, também o Antonov An-124, An-26, An-74 e An-28 foram destruídos pelo ataque russo contra o Aeroporto de Hostomel.

O Antonov An-225 Mriya era o maior avião comercial do mundo, e era uma peça muito importante no transporte aéreo, por realizar voos com grandes e pesadas cargas que, de outra forma, não poderiam ser transportadas. Mais do que isso, foi um apoio essencial no combate à pandemia, pois agilizava, frequentemente, o transporte de enormes quantidades de material hospitalar entre a Ásia e a Europa.

Recuperá-lo custará mais de três mil milhões de dólares e levará muito tempo.

