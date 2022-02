Apesar de ter lançado o Windows 11 há poucos meses, a Microsoft poderá ter uma novidade para muito breve. Rumores apontam para muito breve o início dos trabalhos para mais uma versão, que poucos esperavam.

Do que é avançado, será já em março que os trabalhos para preparar o Windows 12 vão ser iniciados, abrindo o caminho para mais uma versão. É ainda muito cedo para se conhecerem novidades, mas é um passo importante que a Microsoft irá dar.

Quando apresentou o Windows 10, a Microsoft revelou que esta seria a última do seu sistema operativo a ser lançada. Com esta afirmação mostrava que este sistema passaria a ser desenvolvido numa base única e que dali em diante tudo seria mais fluído e simples.

A verdade é que passado alguns anos surgiu o Windows 11, numa surpresa para muitos. Este sistema fundiu alguns novos elementos de outras versões que nunca viram a luz do dia, mas que faziam sentido. Agora, no mesmo ritmo, surgem indicações claras de que o Windows 12 está a caminho.

I have deleted this tweet, which was supposed to be a joke. I apologize for the confusion. pic.twitter.com/0z2MZN22JM — SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) February 20, 2022

Inicialmente a informação surgiu do conhecido Swift on Security no Twitter e no site Deskmodder.de, tendo sido depois alterada. A publicação do Twitter foi removida e indicado que era apenas uma provocação. Ainda assim, o site Deskmodder.de mantém a sua publicação e as suas afirmações.

Assim, e do que ainda está público, o Windows 12 começará a tomar forma muito em breve. Será já em março que a Microsoft terá planos para que o novo sistema comece a tomar forma e a ser preparado para mais tarde surgir numa versão de testes.

Estamos ainda muito longe de saber o que esta nova versão vai trazer e se terá alguma novidade de peso. Fala-se que poderá ser criado do zero e abandonar tudo o que o Windows 10 trouxe e que foi depois aprimorado com a versão seguinte, o Windows 11.

Estas são boas notícias e mostram que a Microsoft está focada no seu principal ativo no mercado, o Windows 11. Resta saber se a gigante do software irá assumir a mesma posição no que toca a requisitos, tal como fez na versão atual, e que tantos problemas tem gerado.