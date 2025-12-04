WhatsApp traz mudança aos grupos! Cuidado com mensagens enviadas a partir de agora

A aplicação de mensagens da Meta está a melhorar significativamente, e tudo indica que esta tendência se irá manter. A mais recente atualização do WhatsApp vai agradar a muitos utilizadores e acabar com um problema que nos afeta a todos. Trata-se de uma melhoria relacionada com os grupos que já deveria ter sido implementada há anos.

WhatsApp traz mudança aos grupos

Os grupos WhatsApp são, sem dúvida, uma das funcionalidades mais utilizadas da aplicação, mas também apresentam diversas limitações. Algumas delas já foram removidas (como o número máximo de membros que podem ser adicionados a um grupo), mas outras permanecem e prejudicam significativamente a experiência do utilizador.

Uma das maiores limitações é a impossibilidade de os novos membros lerem as mensagens enviadas antes de entrarem no grupo. Isso leva frequentemente à perda do contexto da conversa. Para resolver isso, o WhatsApp está a lançar uma funcionalidade chamada “Histórico Recente”.

Esta permite aos administradores ativar o histórico de mensagens para os novos membros poderem acompanhar a conversa assim que entram no grupo. Estes podem escolher se querem ou não ativar este histórico ao adicionar uma nova pessoa. O novo membro apenas poderá ler as mensagens enviadas nas últimas 24 horas. Estas mensagens também permanecerão encriptadas de ponta a ponta, como todas as outras conversas.

Cuidado com mensagens enviadas

Para já, e segundo o WABetaInfo, esta nova funcionalidade de histórico de mensagens para grupos do WhatsApp está disponível na mais recente versão beta da aplicação para Android. Assim que estiver disponível, os administradores verão uma nova notificação ao adicionar um utilizador ao grupo e poderão desativar a funcionalidade nas definições do grupo.

Além disso, para evitar a sobrecarga de mensagens em grupos maiores, o WhatsApp também limitará o histórico de mensagens a um máximo de 1.000 mensagens nas últimas 24 horas. Esta funcionalidade pode ser especialmente útil em diversas situações, como quando alguém entra num grupo tardiamente através de um link de convite ou quando o administrador não o adicionou por algum motivo.

Também evita interrupções na conversa e impede que os membros anteriores expliquem o que estava a ser discutido aos recém-chegados. No entanto, também pode representar um problema para alguns membros, especialmente se não desejarem que os novos membros vejam as conversas anteriores.