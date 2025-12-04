Funerária de Castelo Branco usa dados de morto para escapar a multa de trânsito

Uma agência funerária de Castelo Branco e o seu gerente são acusados pelo Ministério Público (MP) de falsificação de documentos e de uso indevido de dados pessoais. Em causa está a utilização de dados pessoais de um morto para escapar a multa de trânsito.

Carrinha funerária foi apanhada por radar a circular a 102 km/h

O caso remonta a 31 de dezembro de 2023: uma carrinha funerária da empresa Funeralbi foi apanhada por radar a circular a 102 km/h num troço da Estrada Nacional 119 onde o limite era de 50 km/h.

Quando a autoridade rodoviária pediu que fosse identificado o condutor, o gerente da funerária indicou os dados de um jovem de 19 anos que havia falecido dias antes e cuja família tinha contratado o funeral.

Os pais do jovem ficaram indignados com a utilização dos dados do filho para imputar uma infração à empresa funerária.

O MP solicita que a multa de 300 euros, valor da coima por excesso de velocidade, seja perdida em favor do Estado.

Os indícios apontam para crimes cuja pena pode atingir os sete anos de prisão.