HyperOS 2.0: Xiaomi pede aos utilizadores que não instalem a última atualização

A Xiaomi está com problemas em mãos, causando caos nos seus fóruns. A própria empresa solicitou aos utilizadores de alguns dispositivos que não atualizem os smartphones até novas instruções. Um problema na versão mais recente do HyperOS 2.0 está a fazer com que alguns dispositivos apresentem um ecrã preto e não haja forma de o corrigir.

Xiaomi: não instalem a última atualização

O motivo é desconhecido, mas sabe-se que, uma vez ocorrido o erro, não existe uma forma fácil de o corrigir. A Xiaomi pede que os utilizadores afetados entrem em contacto com o suporte técnico, provavelmente para uma reparação física ou um processo mais complexo via PC. A empresa interrompeu o lançamento do HyperOS 2.0, embora, antes disso, o problema tenha provocado problemas graves.

Aparentemente, e por enquanto, apenas o Xiaomi 12T parece ser afetado por esta atualização falhada do HyperOS 2.0. A Xiaomi interrompeu os dois OTA que lançou há alguns dias, impedindo que chegassem a novos utilizadores. O problema, como costuma acontecer com este tipo de atualizações, é que o resto do catálogo não está livre de bugs.

É possível que uma implementação semelhante esteja em curso para outros dispositivos do catálogo e ainda não tenha sido detetada. Ou, claro, a Xiaomi pode ter tudo sob controlo e este bug não se espalhou para além do Xiaomi 12T. Como foi referido, a Xiaomi não especificou a causa do problema. Após a instalação do HyperOS 2.0, o dispositivo fica preto aleatoriamente e não há forma de corrigir a situação.

HyperOS 2.0 tem problemas nos smartphones

Não pode ser reiniciado, não responde a nenhuma sequência de botões e fica bloqueado com um ecrã preto, sem nada que possa fazer para voltar ao normal. Aliás, a Xiaomi não confirmou nenhuma solução oficial para além de contactar o suporte técnico oficial, o que não parece uma solução rápida ou imediata.

A situação é algo delicada, pois uma simples atualização pode inutilizar o Xiaomi 12T até novas ordens. A quem possui um destes smartphones é recomendado adiar a atualização até que a empresa confirme que está tudo bem e lance a versão corrigida.

Já a quem possui outro telemóvel Xiaomi e está à espera do HyperOS 2.0, é recomendado que aguarde alguns dias para que outros utilizadores comecem a reportar notícias positivas sobre a instalação. No entanto, como já referido, o alerta é apenas para o Xiaomi 12T, sendo que mais nenhum dispositivo foi afetado pelo mesmo problema.