A comunidade internacional tem estado a reagir de forma muito ativa contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. As grandes empresas têm cortado os laços com o país dos czares, numa tentativa de aplicar sanções que o levem a reverter a sua decisão.

Depois de empresas como a Google, a Apple e outras terem tomado uma posição, há uma nova a assumir-se contra a Rússia. Falamos da Microsoft, que anunciou que vai parar as vendas de produtos e serviços nesse país.

Microsoft não venderá produtos e serviços à Rússia

São já muitas as empresas tecnológicas que estão a bloquear os seus serviços na Rússia ou simplesmente a deixar de vender neste país. Esta é a forma de mostrar o seu apoio neste momento difícil e a Microsoft resolveu agora tomar uma posição mais forte.

Estamos a anunciar hoje que suspenderemos todas as novas vendas de produtos e serviços da Microsoft na Rússia.

Do que a gigante do software anunciou, como reforços de outras medidas anteriores, interrompeu as vendas na Rússia. Esta é uma decisão que entrou de imediato em vigor, mas que não tem efeitos retroativos. Isto significa que se aplica apenas a novas vendas no país.

Mais sanções contra a invasão da Ucrânia

Ao mesmo tempo que vai aplicar esta medida, a Microsoft tem estado ocupada com outras ações relacionadas. Tem trabalhado de forma muito próxima com vários países, procurando assumir posições que estes consideram corretas neste momento.

Além disso, estamos em coordenação estreita e a trabalhar em sintonia com os governos dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido, e estamos a interromper muitos aspetos dos nossos negócios na Rússia em conformidade com as decisões de sanções governamentais.

Esta é mais uma das muitas empresas e marcas que cortam laços com a Rússia, para impor sanções contra a invasão da Ucrânia. Procuram criar situações em que tenham de reverter as ações tomadas e abandonar o país.