Panasonic vai construir uma gigafactory para responder às necessidades da Tesla

O crescimento da Tesla previsto para os anos que se avizinham motivou um grande investimento de um dos seus principais parceiros. A Panasonic planeia construir uma gigafactory para produção de baterias, por forma a responder à necessidade da fabricante de carros elétricos.

A informação foi avançada pela Reuters.

A crescer a olhos vistos, os fornecedores da Tesla que não a conseguirem acompanhar poderão ser deixados para trás. Para evitar que isto aconteça, a Panasonic, um dos seus principais parceiros, está à procura de um terreno para construir uma gigafactory nos Estados Unidos da América.

As informações avançadas pelos meios de comunicação americanos dão conta de que a Panasonic pretende erguer uma infraestrutura dedicada à produção de baterias perto das futuras instalações da fábrica da Tesla no Texas. Esta servirá para dar resposta às necessidades da fabricante de carros elétricos, e será responsável pela produção daquilo a que chamaram “um novo tipo de bateria”.

Esta nova fábrica da Panasonic permitirá à Tesla aumentar o fluxo de baterias para as quais já possui vários fornecedores, como a CATL, BYD e LG. Na nova gigafactory, a Panasonic poderá produzir as células 4680, introduzidas em 2020.

De acordo com as estimativas da Tesla, as células 4680 irão aumentar o alcance dos seus carros elétricos em 16%, reduzindo os custos em 14%. Além disso, permitirão um fabrico muito mais eficiente e rápido, sendo que cada uma das novas linhas produção poderá atingir 20 GWh por ano de capacidade.

Recentemente, a Panasonic anunciou planos para investir 700 milhões de dólares para produzir as novas baterias de iões de lítio para os carros da Tesla a partir de 2023, com o objetivo de tornar os carros elétricos mais apelativos para os condutores, “uma vez que têm o objetivo de estender a capacidade de autonomia em cerca de 1/5”.

